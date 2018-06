Magyarok is bizonyíthatnak a legendás ultrafutó versenyen

Elkezdődhet a visszaszámlálás: szeptember 28-án kora reggel Athénban elrajtol a legendás Spartathlon, amely az évtizedek sodrásában megannyi magyar sikert hozott.

A világhírű verseny magyar szempontból is az év egyik legfontosabb hosszútávfutó eseménye, ugyanis Európa-szerte ismert, ragyogó eredményekre képes versenyzőink többsége elindul ezen a 246 kilométer hosszú futamon, amely Athénból indul, és a spártai stadion előtt, Leonidász király szobránál ér véget – szól a CsupaSport ismertetője.

Mint a portál írja, tavaly női futóink közül Maráz Zsuzsanna érte el a legjobb eredményt: az esztergomi futó a lengyel Patrycja Bereznowska mögött szűk egyórás hátránnyal, 25:43:40 órás idővel másodikként ért a célba.

Maráz Zsuzsanna idén is ott lesz az athéni rajtnál, s száz nappal a Spartathlon-start előtt érdemes volt rákattintani a kiváló hosszútávfutó közösségi oldalára: vajon hol és hogyan készül a nagy megméretésre?

Kiderült, hogy igencsak különleges edzésekkel hangolódik rá a görögországi próbatételre, ugyanis néhány napja a 2017-es, 111 kilométeres Ultra Tisza-tó győztesével, Mag Erikával nem mindennapi teljesítményre vállalkozott: a két ultrafutónő négyszer (!) futott fel és le a Kékesre, maga mögött hagyva emelkedőn és lejtőn 73 kilométert – s nem kevesebb mint 3600 méter szintet!

Miután a Spartathlonon az egyik legkíméletlenebb szakasz éppen a Parthenio-hegynél vár a versenyzőkre (ráadásul jellemzően a vaksötét éjszakában érnek az 1200 méter magasra vezető keskeny és kavicsos ösvény lábához), így a Kékes-futás száz nappal a legendás görögországi verseny előtt tökéletes erőpróbát is jelenthetett az egyik legkiválóbb magyar ultrafutónak.

Spartathlon-legek …a magyar versenyzők közül Lubics Szilvia háromszor nyerte meg a Spartathlont (2011, 2013, 2014); …Bogár János is nagyszerű eredményeket ért el, hiszen 1990-ben harmadik lett, míg 1991-ben elsőként érintette meg Leonidász király szobrának talapzatát (hagyományosan ez a mozdulat jelképezi a célba érést); …az amerikai színekben versenyző Nagy Katalin 2015-ben győzött, mégpedig 25:07 órás pályacsúccsal; …az Athén–Spárta 246 kilométeres futás pályacsúcsát a görögök legendás ultrafutója, Jannisz Kurosz tartja 20:25 órás idővel, ráadásul ő 2005-ben nemcsak oda, hanem vissza is megfutotta a távot, éppen úgy, mint a mitológiai futár, Pheidippidész.

Idén is népes lesz majd a magyar színekben versenyző hosszútávfutók mezőnye.

Száz nap múlva a következő magyar hosszútávfutók biztosan ott lehetnek a rajtzónában (a verseny hivatalos honlapján a rajtszámsorrendet vettük figyelembe, amelyben honfitársaink a 181-estől a 205-ösig kapták meg számukat): Lőw András – aki immár a huszonegyedik Spartathlon-teljesítésére készül! –, Kreidl Csaba, Veress Béla, Bódi Tamás, Bognár Ákos, Csécsei Zoltán, Halama Levente, Vajda Zoltán, Veres Szilárd, Bene Ármin, Vágó Boglárka, Maráz Zsuzsanna, Büki Tivadar, Mihalik Norbert, Rudolf Tamás, Blaskó Mihály, Kozma Zsolt, Szabó Béla, Kovács Ádám, Janowszky Zoltán, Földesi József, Szűcs Lajos, Preil József, Toldi Péter, Lang István.

Vannak, akik várólistára kerültek – így például a hölgyek mezőnyében a Kékes-csúcsfutás kapcsán említett Mag Erika –, és nem kis meglepetésre ezúttal ebben a névsorban találtuk meg Simonyi Balázs nevét is, aki az idén is több hosszú távú versenyen bizonyított, és Ultra című, immár Európa-szerte ismert, szemléken is nyertes dokumentumfilmjével nem keveset tett a legendás verseny népszerűsítéséért.

Magyarként versenyez majd amerikai színekben az ultratávok egyik legjobbja, Nagy Katalin, míg a németek nevezői között olvashatjuk még a szintúgy legendás Spartathlon-teljesítő Bontovics Tímea és Lelkes Gusztáv nevét.

Borítókép: az Ultra című film egy képkockája. A Leonidasz-szobor a Spartathlon befutójánál. Forrás: Youtube