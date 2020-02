Már öt World Tour-csapat indulása biztos a magyar körversenyen

A szervezők keddi tájékoztatása szerint szinte bizonyos, hogy az istálló legjobbjai közül az orosz Ilnur Zakarin, a spanyol Francisco José Ventoso, az olasz Fausto Masnada és Jakub Mareczko a Giro d’Italián indul, de így is olyan sztárok szerepelhetnek a magyar viadalon, mint a mezőnyverseny olimpiai bajnoka, a belga Greg van Avermaet vagy a világbajnoki ezüstérmes olasz Matteo Trentin, aki már mindhárom nagy körversenyen nyert szakaszt.

A CCC-nek Valter Attila személyében magyar kerekese is van, de a hazai remények szerint ő a Girón jut szóhoz. A csapat névsora mind a Giróra, mind a Tour de Hongrie-ra csak a tavaszi versenyek során alakul majd ki.

mivel a Tour de Hongrie két nappal azt követően rajtol, hogy Magyarországon rendezik május 9. és 11. között a Giro d’Italia első három szakaszát.

A Tour de Hongrie-n már 13 csapat indulása biztos. A CCC előtt a World Tour-istállók közül bejelentették az Asztana, a Trek-Segafredo, a Mitchelton-Scott és a Jumbo-Visma részvételét. A prokontinentális szintű csapatok közül ott lesz a mezőnyben a Kusztor Pétert is foglalkoztató amerikai Novo Nordisk, az Androni Giocattoli-Sidermeca, a dán Riwal Readynez, valamit az orosz Gazprom-RusVelo. Biztosan indul a 41. Tour de Hongrie-n Alberto Contador kontinentális csapata, a Kometa-Xstra is, amelynek két magyar kerékpárosa van: a tavalyi összetett másodikja, Dina Márton, illetve Fetter Erik. A szintén kontinentális besorolású székelyföldi Novák csapat is a nevezők között van.