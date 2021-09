Milák Kristóf vált: Kapás Bogi edzőjével készül tovább

Edzőt vált Milák Kristóf olimpiai, világ- és Európa-bajnok, világcsúcstartó úszó.

A Budapesti Honvéd SE 21 éves versenyzője a klub Facebook-oldalának csütörtöki híre szerint nyolc év után hagyja el Selmeci Attilát, és a jövőben a világbajnok Kapás Boglárkát is edző Virth Balázsnál készül tovább.

„Vannak olyan időszakok az ember életében, amikor elérkezik az idő a váltásra, szükségszerű a megújulás. Én most eljutottam ehhez a ponthoz. A tokiói olimpia sikereivel egy kimagaslóan eredményes időszak zárult le az életemben, ezekért a sikerekért nagyon hálás vagyok Selmeci Attilának, de úgy látom és érzem, hogy más irányokat kell keresni. Ezt is tesszük úgy, hogy közben mindketten továbbra is a BHSE színeiben maradunk”

– nyilatkozta Milák, aki Tokióban a 200 méter pillangón aratott győzelme mellett 100 méter pillangón Európa-csúccsal lett második a világcsúccsal diadalmaskodó amerikai Caeleb Dressel mögött.

Milák megjegyezte, új edzője és Kapás Boglárka személye új impulzust és lendületet ad neki a további munkához.

„Balázst azért választottam, mert másfajta kapcsolatot tudok vele kialakítani, lazább, közvetlenebb keretek között tudunk dolgozni. Balázzsal próbálunk az eddig járt úton haladni, de megnyugtató az a tudat, hogyha bármiféle elakadás lenne a felkészülésemben, szakmai segítségért fordulhatunk Selmeci Attilához. Jövő héten kezdjük el közösen a munkát az új edzőmmel, onnantól kezdve száz százalékban ő felel a felkészítésemért”

– fűzte hozzá.

Selmeci Attila – aki versenyzőjével mindent elért, amit lehetséges – elmondta, már a 2019-es kvangdzsui világbajnokság után felvetődött a váltás lehetősége, ám akkor abban állapodtak meg Milákkal, hogy az olimpiáig folytatják.

„Most harag és csalódottság nélkül lépünk tovább, nincs bennem semmiféle tüske, ugyanakkor érzelmileg nekem is kell egy kis idő a válás feldolgozására, hiszen az elmúlt nyolc évben több időt töltött velem, mint a szüleivel. Úgy gondolom, Virth Balázs az egyik legjobb választás erre a szerepre, hiszen hozzám hasonlóan ő is roppant türelmes ember, talán még türelmesebb is, mint én, és Kristóf egyéniségéhez, mentalitásához pontosan ilyen emberre van szükség” – mondta Selmeci Attila, aki marad a Honvédnál és segíti az úszószakosztály munkáját.

Virth Balázs arról beszélt, óriási felelősség egy ilyen kvalitású sportoló edzéseit átvenni, pláne a csúcson, de amennyire nagy súlya van ennek a feladatnak, olyannyira megtisztelő is a felkérés.

„Hatalmas a motiváció, a feladat nehézségét pedig az adja, hogy mostantól két klasszis sportolóval kell együtt dolgoznom, de Boginak és Kristófnak is elmondtam: egyiket sem áldozom fel a másikért, mindenki azt a munkát kapja tőlem, amitől jól működik és sikeres.

Ezek az edzések hatvan százalékban találkoznak egymással, így jól össze lehet hangolni a két versenyző munkáját. Természetesen Kapás Bogi véleményét is kikértem erről a helyzetről, ő pozitívan fogadta a változásokat, nagyon motiválja, hogy egy olimpiai bajnokkal készülhet együtt” – nyilatkozta Virth Balázs.