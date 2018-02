Orbán Viktor megköszönte a történelmi aranyérmet

A miniszterelnök Facebook-oldalán köszönte meg a magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltó tagjainak a téli olimpián szerzett történelmi aranyérmet.

„Köszönjük, hogy ezt is megélhettük. Hajrá, magyarok // Grateful for living to see this day! Go Hungarians!” – írta közösségi oldalán a kormányfő, aki mellékelte az m4sport.hu-nak a sikerről beszámoló hírét.

A Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor, Burján Csaba összeállítású váltó Magyarország 177. olimpiai, de első téli ötkarikás aranyérmét szerezte.