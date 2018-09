Szalai Ádám lesz a magyar válogatott csapatkapitánya

Szalai Ádám lesz a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya a Finnország és a Görögország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.

„Az elképzelésemet a keret néhány tapasztaltabb játékosával is megvitattam, akik egyöntetűen támogatták, hogy Szalai Ádámot bízzam meg a csapatkapitányi feladatokkal a következő két mérkőzésre” – nyilatkozta a magyar szövetség honlapján Marco Rossi, aki a szombati, tamperei meccsen mutatkozik be a magyar csapat szövetségi kapitányaként. Hozzátette, a német Hoffenheim csatárával nem csak a döntését osztotta meg, hanem azt is, mit vár a csapatkapitánytól.

„Vezér legyen a pályán és a pályán kívül is, a fiatalokat folyamatosan segítse és pozitív gondolatokkal, meglátásokkal segítse a társait, és így a csapatot is”

– magyarázta az olasz edző.

Az eddigi csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs nem tagja a keretnek, mert jelenleg nincs klubja.

Szalai örömmel fogadta a megtisztelő, ám nagy felelősséget is jelentő feladatot.

„Aki ismer, pontosan tudja, számomra mennyire fontos a válogatott. Éppen ezért óriási megtiszteltetés számomra, hogy én vezethetem majd ki a csapatot a pályára Tamperében és a Groupama Arénában. Ahogy a csatár szerepkörét, úgy a csapatkapitányét is úgy szeretném ellátni, hogy azzal nagy segítségére legyek a csapatnak”

– fogalmazott Szalai Ádám.

Az elmúlt napok dupla edzéseit követően csütörtökön a szakmai stáb délelőtt bő másfél órás gyakorlást tartott, amelyen főként a rögzített játékhelyzeteket vette át a csapat, délután pedig játékosokra lebontva, részletesen ismertették a finn válogatottal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A Finnország elleni meccset szombaton 18 órától játsszák Tamperében, a Görögország elleni találkozóra pedig kedden 20.45-től kerül sor zárt kapuk mögött a Groupama Arénában.

Borítókép: A 2018. szeptember 8-án Finnország ellen játszó magyar labdarúgó-válogatott edzése a telki edzőközpontban szeptember 3-án, elöl Szalai Ádám

MTI Fotó: Illyés Tibor