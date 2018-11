Kiütötte a Kazincbarcika a BFC Siófok csapatát

Hiába vezetett, a szezon legnagyobb vereségébe futott bele a BFC Siófok, mely szeptember tizenhatodika óta képtelen bajnoki meccset nyerni. Nagyon gyenge teljesítményt nyújtottak a balatoniak, akik még büntetőt is hibáztak.

Merkantil Bank Liga NBII – 16. forduló

BFC Siófok–Kazincbarcikai SC 1–5 (1–3)

Siófok, Városi Stadion, 200 néző. Vezette: Molnár A. (Farkas B., Bede T.)

Mióta Mihalecz István átvette az együttest, ilyen gyenge produkcióval, mint a mostani még nem rukkoltak elő Gálék. A trénerrel az előző nyolc bajnokin összesen négy gólt kapott Molnár kapus, most pedig ezen egyedül ötöt, ráadásul nem is védett rosszul… Elképzelni is rossz, mi lett volna, ha a vendégeknél a kilenc gólt szerző Lukács, illetve a háromig jutó Oltean nem eltiltott.

Nélkülük elég volt a Tóth, Olasz kettős is, hogy megnyerje a találkozót a vendégeknek, még ha hazai szempontból jól is indult a meccs Medgyesnek köszönhetően. A folytatásban aztán tíz perc alatt lőtt három góllal lerendezte a meccset a más sebességben futballozó Kazincbarcika, mely a nyolcadik fordulóban kapott ki utoljára és ez volt egymás után a harmadik győzelme. A sikerük ráadásul ilyen arányban is megérdemelt volt, sőt…

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A szünetben próbált javítani a csapatán Mihalecz István, ám a csereként beálló Hidvégi már az első labdaérintése után, az első percben labdát vesztett, amiből újabb gól született, majd Zamostny kihagyott egy Bollával szemben befújt ajándék büntetőt. Ezekből is látszik, nem ez volt a balatoniak legjobb napja, ráadásul a nagyot rontó Hidvégit sérülés miatt még le is kellett cserélni, így harmadik cseréjét már kényszerből kellett végrehajtania Mihalecz edzőnek.

A végeredményt végül Bolla Tóth elleni faultja után Fótyik állította be, aki megmutatta Zamostnynak, hogyan kell jól elvégezni egy büntetőt. Érdekesség, hogy mind a négy gólt a vendégeknél a nyári igazolásaik szerezték, ahogy az eddigi huszonkilencből huszonhatot. Ez a találkozó kis túlzással nem most, hanem már a nyári átigazolási időszakban eldőlt…

BFC Siófok: Molnár P. – Csibra (Nemes 46.p), Fehér, Lorentz, Csibra – Gál (Hídvégi 46.p, Kiss B. 64. p), Réti –Bolla, Medgyes, Szilágyi – Zamostny. Megbízott edző: Mihalecz István.

Kazinbarcikai SC: Somodi – Palmes, Heil, Fótyik, Mikló (Belényesi 46.p) – Toma (Takács P. 75.p), Kovács O. – Tóth L., Kiss B., Kanalos – Olasz (Szabó L. 80.p). Vezetőedző: Gálhidi György.

Gólszerzők: Medgyes 10., Olasz 29.,35., Tóth L. 46., Fótyik (11-esből) 79. perc.