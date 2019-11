Siófokon folytatódik az EHF párharc

Az idegenben megszerzett nyolcgólos (32-24) előny birtokában fogadja Nantes Atlantique Handballt a Siófok KC az EHF Kupa harmadik körének visszavágóján, szombaton, 18 órakor, a Kiss Szilárd Sportcsarnokban. A címvédő továbbjutása nem lehet kérdéses, inkább csak az milyen különbséggel lépnek tovább a csoportkörbe.

A franciák számára az előző szezonban az EHF Kupa második, ezúttal pedig a harmadik köre jelenti a végállomását, hisz a továbbjutást gyakorlatilag már az odavágón kiharcolták a balatoniak a nyolcgólos sikerrel. A francia klubnak nem volt szerencséje a sorsolással, hisz Siófok személyében az előző kiírás győztesével kerültek szembe és Moen edző tanítványai egyfajta erődemonstrációt tartottak bemutatkozásként.

A csapat jól védekezett az első találkozón, hisz mindkét félidőben 12-12 gólt kapott, Solberg tizenhárom védéssel zárt. A másik oldalon összehasonlításként a francia válogatott Gabriel egyetlen védésig jutott, a lengyel Placzek is csak hétig. Támadásban, az első félidőben Kobetic és Niombla voltak a legeredményesebbek négy-négy góllal, a fordulás után pedig Tomori szintén ugyanennyivel. Az utóbbi az első játékrészben nem talált be, miként Böhme sem, ám a szünet után aztán ők is belelendültek. A támadójáték minőségét jól jelzi, hogy ebben a szezonban eddig egyszer kapott 32 gólt a Nantes, szintén hazai pályán, a legutóbbi Final4 résztvevő, a Bajnokok Ligájában jelenleg még veretlen Metztől.

A meccs simább volt, mint hazaút, hisz törölték a balatoniak járatát, akinek emiatt el is maradt a szerdai, Dunaújváros elleni hazai bajnokijuk, így Kobeticéknek a héten csak erre a visszavágóra kell(ett) koncentrálniuk. Ez sem sok jót ígér a vendégeknek…

A balatoniak ráadásul nagy formában vannak, az érdi vereség után ez már egymás után a hatodik sikerük volt, mellyel a francia együttes tizenegy meccses veretlenségi szériájának vetettek véget ráadásul saját stadionjukban, a Palais des Sports de Beaulieuban, két és fél ezer néző szeme láttára. A siófoki visszavágón tehát még győznie sem kell Moen edző tanítványainak a továbbjutáshoz, sőt ki is kaphatnak, ám jó lenne folytatni ezt a remek sorozatot Tomoriéknak, akik szokás szerint telt ház előtt játszhatnak a Kiss Szilárd Sportcsarnokban, ahol az említett átlövő reményei szerint megmutatják a franciáknak, milyen is magyar virtus.

Négy magyar is lehet a csoportkörben

A siófokiak mellett már továbbjutónak tekinthető az odavágón tizenkettővel nyerő orosz Lada, a kilenccel győző dán Kobenhavn, illetve a Debrecen, mely tizenegy gólos előnyben várja a szerb Jagodina elleni idegenbeli visszavágót. A magyarok közül az Oroszországba utazó érdiek hétgólos előnyben, az otthon játszó Váciak pedig hétgólos hátrányban vannak az orosz Kuban, illetve a török Belediyesi csapataival szemben. A váciak helyzete a legnehezebb, de akár mindketten továbbjuthatnak, vagyis négy magyar klub is lehet a tizenhatos mezőnyben, amivel egy ország sem büszkélkedhetne a sorozatban!