Kiesett a kupából a BFC Siófok

Véget ért a kupakalandnak; kiskapott és kiesett a BFC Siófok a harmadosztályú Dunaújváros otthonában. Nem volt érdemtelen a hazai siker, ám meg kell jegyezni Pokorni extrát nyújtott ezen a napon az újvárosi kapuban.

Szokatlan felállásban kapott ki a BFC Siófok az alacsonyabb osztályú ellenfelek otthonában, néhány játékos olyan poszton is szerepelt, ahol korában még nem. Bora például gyakorolhatta a bal oldali elfutásokat és abból a beadásokat. Ez is közrejátszott a végeredményben, illetve az a tény, hogy az újvárosiak két kaput eltaláló lövéssel vezettek két góllal, miközben Tajti megfagyott a kapuban az egy fokos hidegben. Az elő hazai találat egy szögletzászlóhoz közeli, bal oldali szabadrúgást követően esett, melynél Csendes a hosszú kapufánál, senkitől sem zavartatva, három lépésről fejelt a léc alá.

A másodiknál pedig Szepessy eresztett meg – Bencze kíséretében – egy sistergő bombát a bal felsőbe huszonötről. Ezt követően szétesett a balatoniak játéka, hogy nem lett három a különbség, az annak volt köszönhető, hogy Beszterczei ziccerben a felső lécet lőtte telibe! Sikerült ezt az időszakot átvészelni, majd a harára Gál István edző totális támadást hirdetett, hisz ekkor már a Bora, Elek, Horváth Péter és Zamostny négyes rohamozta a hazai kaput, ám jól állták a sarat, pontosabban a beíveléseket az egyre fáradó piros-fehérek egészen Magasföldi találatáig, aki a maga által kiharcolt büntetőt váltotta gólra! Hirtelen felcsillant a remény a somogyiak ellőtt, ami viszont az újvárosiakat elbizonytalanította.

Pokorni viszont ellenállhatatlan volt, megmentette a meccset csapatának, miután egy támadásban két (!) meccslabdát is megfogott, Elekét és Horváth Péterét. Fantasztikus teljesítmény volt, ráadásul a kettő közt alig néhány másodperc telt el. Pokorninak már az első félidőbe is volt két igazán remek védése Zamostny fejesénél, illetve Magasföldi szabadrúgásánál, majd a másodikban is többször mutatott be bravúrt, például Elek perdítésénél, ám ezek mindegyikén túltett ez a lefújás előtti kettős védése.

A balatoniak számára ezzel véget ért a Magyar Kupa, melyben első alkalommal kaptak „komoly” ellenfelet a harmadosztály középcsoportjában ötödik Dunaújváros képében az Edelény, illetve a Berettyóújfalu elleni találkozók után.

Magyar Kupa 8. forduló:

Dunaújváros (NB III) – BFC Siófok (NB II) 2-1 (1-0)

Dunaújváros, 200 néző. Vezette: Takács T. (Aradi, Belicza).

Dunaújváros: Pokorni – Hompót, Csendes, Puskás, Horváth K. – Beszterczei (Biró Á. 84.p), Dorogi, Tóth Á., Busa – Kovács B., Szepessy. Edző: Lőrincz Emil.

Siófok: Tajti – Kiss B., Lorentz, Jagodics, Bora – Horváth A. – György (Elek 59.p), Bencze (Csibra 77.p) , Magasföldi, Zamostny – Horváth P. Edző: Gál István.

Gól: Csendes 21., Szepessy 57. , Magasföldi 11-esből 88. perc.