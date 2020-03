Nagyon hamar összegyűltek a viharfelhők a Csurgói KK háztáján, hiszen a váratlan váci vereség mellett nem lehetett következmények nélkül elmenni.

A csapat honlapján tette közzé a vezetőség az álláspontját, és egy nappal később szintén ezen a fórumon jelentették be, hogy milyen személyi változások születtek. A vezetősék és a szakmai stáb a mérkőzéseken tanúsított nem megfelelő hozzáállás miatt Gafar Hadziomerovicsot és Klemen Cehtét felmentette a munkavégzés alól, és kezdeményezte a két játékossal meglévő szerződésük közös megegyezéssel való felbontását. Ennek megfelelően a két játékos már a szerdai Magyar Kupa mérkőzésen sem lép pályára a Sport 36 Komló ellen.

A találkozó ezek ismeretében igazán érdekes lesz, hiszen a két csapat mindig ki-ki meccset vív egymással. Hazai pályán a Csurgónak be kellett érnie egy döntetlennel, de alig pár héttel ezelőtt a komlói katlanban sikerült diadalmaskodniuk és elhozni a bajnoki pontokat. Ezért is volt hihetetlen a váci fiaskó, amelyet most bizony nagyon szeretne kiköszörülni a hazai csapat. Mindenki a tudása legjavát szeretné nyújtani ezen a találkozón és igazi kézilabda ünnepet szeretnének varázsolni a Sótonyi László Sportcsarnokban. Ehhez elengedhetetlen, hogy a szurkolók nyolcadik emberként álljanak a csapatuk mellett. A találkozóra nem lesz belépő, ezzel is kinyilvánítva azt, hogy mindenkire szüksége van a csapatnak, hogy egy kiváló játékerőt képviselő Komlóval szemben kivívja a Final Fourba jutást a szerdán 18 órakor kezdődő mérkőzésén.