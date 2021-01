A bajnokság eddigi legnagyobb meglepetését okozta a Falco legyőzésével a Kaposvári KK

A férfikosárlabda élvonal alapszakaszában a 20. forduló mérkőzéseit rendezték. A Kaposvári KK együttese tartalékos összeállítással várta a négy válogatott játékossal és négy külföldivel felálló bajnoki címvédő szombathelyieket. A hazaiaknál Hendlein Roland, Josip Jukic, valamint Hock Gergő hiányzott. A vendégek Kyan Andersont nélkülözték.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A találkozó első kosarát Révész szerezte, aki először volt tagja a kaposváriak rajtoló ötösének. Bátran rajtoltak a hazaiak, akik 9–2-re léptek el. Ahogy teltek a percek fokozatosan zárkózott fel a Falco, amely kihasználta a percekig tartó kosárcsendet a somogyiak nyomába ért. A játékrész végéig ezzel együtt még a sok ütött fault miatt is kedvezőtlenebb helyzetbe kerültek a hazaiak. A játékrészt meglepetésre Puska triplájával négy ponttal a kaposváriak nyerték.

A folytatásban is próbálta tartani minimális előnyét a kék-fehér gárda, amely Curry és Révész összjátékából többször is pontokat ért el. A minőségi cseréket bevető címvédő aztán újra ledolgozta hátrányát és a 16. percben Lake duplájával a meccs folyamán első alkalommal vette át a vezetést. A szünetig a szerzett labdákból villámgyors akciókat vezettek a szombathelyiek és el is léptek az addig remekül küzdő hazaiaktól. A nagyszünet után Benke parádés blokkja vezette fel a harmadik negyedet, majd Révész is hasonlóképp cselekedett a túloldalon. Egy perccel később Keller, majd Benke villant újra mindketten megakadályozták, hogy újabb kaposvári pontok szülessenek. Rivers triplája a legjobbkor jött, és Miliszavljevics is aktivizálta magát. A záró szakasz előtt Bogdán egyenlített 58–58-nál, a folytatásban pedig Rivers már vezetéshez juttatta a somogyiakat.

Nem sokáig hagyták ezt a vendégek, de a nagyot küzdő Révészék mindig együtt haladtak az ellenféllel. Az utolsó percekben aztán már nagyon látszódott a fáradtság a hazaiakon, akik a vártnál sokkal nagyobb küzdelemre kényszerítették a jóval esélyesebb vendégeket. Az utolsó erőket mozgósítva nyílttá tette a végjátékot is a Kaposvár, amely kipontozódás miatt elvesztette Miliszavljevicset. Bruinsma másfél perccel a vége előtt 73–74-re alakította az eredményt, majd nagyot védekezett Curry ellen. Utóbbi aztán fordított két büntetővel. Okorn időkérése után 13 másodperc volt vissza, a kivédekezett szombathelyi akciót követően pedig ugyancsak Curry tett pontot a meccs végére. Óriási örömtánc kezdődött a pályán, teljesen megérdemelten nyert a Kaposvári KK a bajnoki címvédő ellen.

Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 76–74 (23–19, 13–26, 22–13, 18–16) Kaposvár, Kaposvár Aréna, zárt kapuk mögött, vezette: Papp P., Goda L., Nyilas I. Kaposvári KK: M. Curry (15/6), Krnjajszki (2), Baki (5/3), Rivers (19/3), Révész (14). Csere: Miliszavljevics (11/3), Bogdán (7/3), Puska (3/3). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edző: Szőke Balázs, Filipovics Gordan. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely: Váradi (11), Dancsecs (-), Benke (13/9), Bruinsma (12), Lake (8). Csere: Doktor (-), Keller Á. (3), Perl (19), Kovács B. (-), Barac (8). Vezetőedző: Gasper Okorn. Edző: Milos Konakov. Az eredmény alakulása: 3. perc: 9–2, 7. perc: 17–14, 12. perc: 25–21, 17. perc: 30–33, 22. perc: 36–45, 27. perc: 47–52, 32. perc: 60–61, 37. perc: 67–66. Kipontozódott: Miliszavljevics (a 38. percben). Jók: Rivers, Miliszvljevics, Révész, M. Curry, illetve Váradi, Bruinsma, Benke, Perl.

Nikola Lazics:

– Gratulálok a fiúknak nagy bravúrt vittek véghez. Tudtuk, hogy a Falco Nyizsníj Novgorodban játszott és hosszú utazáson van túl, de jól kosárlabdáztunk az egész mérkőzésen. A védekezésünk volt a győzelmünk kulcsa. Bátran játszottunk támadásban és abszolút megérdemelten nyertünk. Főleg a harmadik és negyedik negyedben sem volt pánik, amikor vezetett a Falco. Az önbizalmunknak nagyon jól jött ez a győzelem, Annyi problémánk volt a mérkőzés előtt, hogy őszintén mondom, nem gondoltam, hogy ilyen szinten tudunk játszani. A problémáink maradtak, de megyünk tovább és meglátjuk mi tudunk csinálni. Még egyszer gratulálok a fiúknak a bravúros győzelemhez, igazi csapatként játszottak.

Gasper Okorn:

– Gratulálok a Kaposvárnak, megérdemelten nyert. Amit a mi csapatunkról tudok mondani, az az, hogy a legnehezebb helyzetben vagyunk, amióta én itt vagyok. Szeretnék elnézést kérni a szurkolóktól, a várostól és a szponzoroktól is. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie. Vállalom a felelősséget ezért. Le kell ülnünk és majd meglátjuk mi történik. Még egyszer elnézést kérünk mindenkitől.