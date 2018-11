A bajnokságot vezető Gyirmót vendége lesz a BFC Siófok

A listavezető, a bajnokság legtöbb gólját szerző Gyirmót otthonában szerepel a BFC Siófok vasárnap, 17 órakor.

A találkozó egyértelmű esélyesei a házigazdák, ellenben a balatoniak nem kikapni járnak a Gyirmótra, ami utoljára tizenkét éve fordult elő velük, pedig azóta már hatszor is megfordultak ott! Most sem esélytelenek, hisz Fehérék kapták a legkevesebb gólt a másodosztályban, bár ez a Gyirmótra is igaz. Mindkét klub tizenhármat kapott, ami a legjobb védekezés a másodosztályban, így vélhetően nem kell gólzáporra számítani, mint például a Gyirmót legutóbbi hazai bajnokiján a Monor ellen, amikor tíz gól esett (7-3) az újonc „bátor” játékának köszönhetően.

Kulcskérdés, hogy sikerül-e megfékezni az ellenfél támadójátékát, mert eddig háromszor fordult elő, hogy gólképtelenek maradtak és mindannyiszor ki is kaptak! Sőt, egy alkalommal pedig csak egyetlen gólt szereztek és azzal is elbuktak. Nem lesz azonban könnyű feladat megállítani őket, hisz Szarka, vagy Nagy Patrik egymaga több gólt ért el, mint az egész siófoki csapat együttvéve. Igaz, ez nem nehéz, hisz a siófoké a legkevesebb lőtt gól, nyolccal. Molnár kapus viszont 296 perce nem kapott már gólt a bajnokságban, jó lenne ezt a sorozatot tovább nyújtani…

A védekezés mellett persze fontos lenne, hogy valaki gólt szerezzen végre! A legutóbbi, Soroksár elleni döntetlen után Mihalecz István edző nem véletlenül mondta, hogy most már azzal is megelégedne, ha legalább egy gólt találó játékosa lenne. A hétközi kupameccsen, Kalocsán Elek talált egyet, amivel tovább jutott csapata, ám a támadó a bajnokságban finoman szólva nem remekel; az első forduló óta lejátszott tizenhárom bajnokin egyetlen gólt szerzett, azt is büntetőből. Ennek is köszönhetően immár 337 perce nincs balatoni gól a másodosztályban. A hétközi kupafordulóra visszatérve a legnagyobb negatív meglepetését épp a Gyirmót szolgáltatta, mely elbukott a III. Kerület otthonában pedig a legutóbbi, Vasas elleni bajnokin látott kezdőcsapatából heten is ott voltak a pályán. Lehet, hogy mégis van rés a gyirmóti pajzson?