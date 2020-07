A bajnokságra készülnek a Magyar Kupa-csatákkal

Hazai medencében mutatkozik be a Kaposvári Vízilabda Klub átalakult felnőtt együttese, amely a hétvégén a BENU Magyar Kupával kezdi meg az új idényt.

Vári Attila, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke pár héttel ezelőtt érkezett a somogyi megyeszékhelyre, hogy szemügyre vegye a kaposvári létesítményt. A korábbi kiváló, olimpiai bajnok vízilabdázó mindent rendben talált, így – mint arról már beszámoltunk – Kaposvár lesz az egyik házigazdája a most hétvégén rajtoló BENU férfi Magyar Kupa első körének. A kaposvári uszodában a B csoport küzdelmeit rendezik majd, melybe a házigazda mellett a Szolnok, az Újpest és a BVSC-Zugló kapott besorolást.

– A sorsolással nem foglalkoztunk, mivel összesen tizenegy mérkőzést játszunk a kupában, amelyek a bajnokságra való felkészülést is szolgálják majd – mondta Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – Egy erős csoportba kerültünk, hiszen a Szolnok olimpiai-, világ- és Európa-bajnokokkal van tele, s a bajnoki cím várományosa. A BVSC jól erősített, az UVSE pedig az előző szezonban halmozta a sikereket még Benedek Tibor irányításával. Nem gondolkodunk sem helyezésben, sem pontszámban, arra törekszünk, hogy minél jobb eredményt érjünk el, illetve arra, hogy a közönségünket egy szép és eredményes játékkal szolgáljuk ki. Már egy győzelemnek is nagyon tudnék örülni, talán ez is a reális célkitűzés.

A Magyar Kupa idei lebonyolítása merőben eltér az eddigiektől, hiszen az első csoportküzdelmeket még kettő követi, amelybe a csapatok viszik magukkal az addig megszerzett pontjaikat. A második körben, melyet július 31. és augusztus másodika között rendeznek, szintén négyes csoportokba osztják majd az indulókat aszerint, hogy az első körben melyik helyen végeztek. Ezekbe a kvartettekbe az első körből egy első, egy második, egy harmadik és egy negyedik helyezett kerül, s további érdekesség, hogy Szentes is bekapcsolódik majd, mint rendező város. A harmadik forduló (augusztus 6–7.) csoportbesorolása szintén az előző fázis eredményei alapján történik, ebben a szakaszban azok a csapatok már nem találkoznak egymással, akik korábban összecsaptak. A negyedik forduló (augusztus 12–13.) az egész torna utolsó szakasza, amelyben a csapatok a korábban elért helyezéseik alapján helyosztó mérkőzéseket, elődöntőt, éremcsatákat játszanak. A harmadik és negyedik fordulót a Hajós-uszodában rendezik.

A kaposváriak vezetőedzőjének az ellenfelek mellett azzal is meg kell majd küzdenie, hogy akárcsak az előzőre, erre a szezonra is egy új csapatot kell építenie.

– A koronavírus-járvány több csapatnál is rányomta a bélyegét az anyagiakra, nekünk is meg kellett húznunk a nadrágszíjat – tette hozzá Surányi László. – Ezért is igazoltunk fiatalokat, akik minden edzésen nagyszerűen dolgoznak, látszik rajtuk, hogy akarnak. A fiatalításnak van egy hátulütője, mégpedig az, hogy a játékosok tapasztalatlanok, van, aki még nem is játszott az OB I.-ben. Új csapatot építeni soha sem könnyű. Azon dolgozunk, hogy ez sikerüljön, de ehhez idő kell. Abban bízom, hogy a Magyar Kupa tizenegy mérkőzése elég lesz erre, s a bajnokságban már egy összeszokott csapat benyomását keltjük majd.

A tagok Faragó Tamás vízilabdázót javasolják a Nemzet Sportolója címre

Faragó Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázót javasolták a Nemzet Sportolói társaságuk új tagjának szerdán. A 67 esztendős sportoló háromszor állhatott dobogóra olimpián, 1976-os aranyérme mellett 1972-ben ezüst, 1980-ban pedig bronzérmet szerzett a magyar válogatottal, amellyel 1973-ban vb-t, 1974-ben és 1977-ben pedig Európa-bajnokságot nyert. A választásra jogosult tizenegy tag szerdán dönthetett arról, hogy kit választ új tagnak, közülük kilencen jelentek meg személyesen a sportállamtitkárság Hold utcai székházában megtartott ülésen, Bíróné Keleti Ágnes és Balczó András telefonon adta le szavazatát, de a voksolás titkos volt. A döntés után Szabó Tünde sportért felelős államtitkár tájékoztatta a sajtót a jelölt személyéről, kiemelve, hogy már az első körben eldőlt a szavazás, hiszen Faragó Tamás megkapta a szavazatok több mint ötven százalékát.

„Nagyon jó döntés született, mert Faragó Tamás ma is aktívan dolgozik a vízilabdasport utánpótlásában, sőt oktatóvideó-sorozatot is közzétett az interneten” – mondta az államtitkár.

Schmitt Pál, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja elmondta: több mint nyolc jelölt neve került szóba, köztük a vízilabdázók közül Faragó mellett Bodnár András is.

„Faragó Tamás mellett szólt az is, hogy pályafutása után edzőséget vállalt, a női vízilabda-válogatottat világ- és Európa-bajnoki címig vezette, a mai napig ott van az uszodában és oktatja a kicsiket, ezért én is őt támogattam” – fűzte hozzá a Magyar Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnöke, aki örült annak, hogy a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Kárpáti György június 17-ei halálával megüresedett helyre a vízilabda tudott olyan személyt kínálni, aki érdemes a Nemzet Sportolója címre.