A Balatonfüredet fogadja a Diamant

A balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémia együttesét fogadja szombaton 18 órakor az 1. MCM-Diamant Kaposvár a női röplabda Extraliga második fordulójában.

A somogyiak a nyitányon idegenben a Fatum Nyíregyháza ellen léptek pályára és szenvedtek 3–1-es vereséget, a mérkőzésen ugyan jó teljesítményt nyújtottak a vendégek, de a kulcsszituációkban a hazaiak tudtak higgadtabbak maradni, s ez döntött a nyírségiek javára az összecsapáson. Abban viszont biztosak lehetünk, hogy a kaposváriak szabadkai vezetőedzője, Sasa Nedeljkovic megoldja ezt is, s a kiélezett helyzetekben sem fog megremegni eztán a Diamant-lányok keze.

Most egy papíron sokkal könnyebb ellenféllel néz majd szembe az MCM, mely az előző (csonka)szezon lezárásakor vezette a pontvadászatot. Nem lehet azonban Milodanovics Andrea együttesét lebecsülni, ahogy egyik csapatot sem az élvonalban, hiszen a szakemberek egybehangzó véleménye szerint az idei lehet az utóbbi esztendők messze legszínvonalasabb, legizgalmasabb és legkiegyensúlyozottabb bajnoksága. Elég csak rápillantani a nyitóforduló eredményeire, egyetlen gárda sem tudta lenullázni ellenfelét, azaz mindenki nyert minimum egy szettet az aktuális riválisa ellen. A balatonfürediek amúgy az első játéknapon a DVTK egyletét látták vendégül, s végül három szoros és egy simább szett után 3–1-re nyertek a diósgyőriek ellen, s ezzel a tabella élére ugrottak.

A mérkőzést nézők előtt rendezik, s az egyesület vezetői ezúton is kérik, hogy mindenki tartsa be az óvintézkedéseket, azaz használjon maszkot és tartsa be a távolságtartási szabályokat, s a Kaposvár Arénába lépéskor mindenkinek megmérik a testhőmérsékletét.