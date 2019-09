A Balatonon is Európa legjobbjai lettek

Európa-bajnokként vághatott neki az utolsó futamnak a Balatonon zajló repülőhollandi vitorlás Eb-n a Majthényi Szabolcs, Domokos András páros. A balatonföldvári Spartacus Vitorlás Egylet sportolói a korábbi ezüstérmek után végre hazai vízen is nagy versenyt nyertek.

Mint arról már korábban beszámoltunk pazar mérleggel zárta a Balatonon rendezett repülőhollandi vitorlás Európa-bajnokságot a Majthényi Szabolcs, Domokos András páros. Az utolsó előtti nap során a hatodik helyüket két futamgyőzelem követte a fokozatosan erősödő szélben, így a záró napi negyedik pozíció már nem befolyásolta a végeredményüket.

– A hetedik futam erősebb, egyenletesebb szelében Majthényiék végig az élmezőnyben vitorláztak, nagy csatában a Bojsen-Möller és Borowski-féle hajóval – tájékoztatott a részletekről Gémesi Jóka, a viadal sajtófőnöke. – Az utolsó hátszélben törtek az élre, és onnan már nem tudták tőlük elvenni a futamgyőzelmet. A szél kitartott, sőt tovább erősödött, az egész héten határozott, jó döntéseivel remeklő főrendező, Fluck Bence délután négykor úgy döntött, elindítja a nyolcadik futamot. Itt az erős, egyenletes szélben a magyar világbajnok páros egy jó rajt után, kihasználva remek sebességét, a közvetlen élmezőnyben, a második-harmadik hely környékén vitorlázott, majd az utolsó bójánál, egy bravúros belső helyes kerüléssel átvette a vezetést, és elsőként is futott be. Nyolc megrendezett futam esetén már a két legrosszabb futameredmény kiejthető, így, bár holnap még lesz egy utolsó, kilencedik futam, ennek eredményétől függetlenül Majthényi Szabolcs és Domokos András már zsebében érezheti az Európa-bajnoki aranyat, sorrendben a hatodikat – a tizenhárom világbajnoki cím mellé. Egy páratlan sportpályafutás újabb állomása ez a balatonföldvári arany. A páros 1994-ben nyerte első világbajnoki címét, azaz éppen 25 éve vannak folyamatosan jelen a sportág legszűkebb nemzetközi élvonalában.

A pénteki utolsó futamon negyedikként értek célba Majthényiék, ám a végelszámollásnál kiejthették ez a pozíciót. Az összetett első hely és az Európa-bajnoki aranyérem különösen értékes pályafutásukban, hiszen ez az első olyan arany, amelyet hazai vizeken rendezett világversenyen szereztek.

– Volt műszaki hibánk is, ezért az első futam után ki kellett jönnünk a partra – nyilatkozta még a szerdai versenynapon Domokos András. – Végül sikerült orvosolni a problémát, de ez elég sokat kivett belőlünk. Ezek után a második futamban harmadikok lettünk, ami jól az előzmények miatt jó eredmény. A következő futamban végig vezettünk és a nehéz körülmények ellenére fölényesen nyertünk. Az ellenfelek közül a dánok és a holland világbajnokok a legerősebbek. Igen több élvonalhoz tartozó páros ezúttal nem tudott eljönni, ők biztosan ott lettek volna a mezőny elején. Tudni kell, hogy nagyon nehéz a Balatonon vitorlázni. Ez alól ez a nap sem volt kivétel. Nagyon változó a szél iránya és erőssége. Nehéz előre látni, hogy mire kell számítani. Mi a gyenge, a közepes és az erős szélben is tudunk hozni egy egységes teljesítményt. Ezen a versenyen az erősebb szél olyan szempontból kedvezőbb, hogy a mezőny nagy része ilyenkor már nem tudja azt a sebességet és technikai tudást felmutatni, ami ahhoz kéne, hogy velünk versenyben legyenek. A dánok fel tudják, viszont a verseny előtt legénységet cseréltek. Johann Bojsen-Möller öccse Jakub, akivel korábban ment, lesérült és nem tudott indulni. Most unokatestvérével megy, aki szintén remek vitorlázó, hiszen az 1992-es olimpián a harmadik helyen végeztek. Azonban régen nem versenyzett hollandiban és tizenöt kilóval könnyebb is mint akkor volt. Gyenge szélben könnyűek, ez akkor előny, de erős szélben épp komoly hátrányt jelent. A tudásukkal ezt a cirkáló szakaszban nem tudják kompenzálni. Emiatt sokkal gyorsabbak lehettünk náluk.

A jó eredményt csak kitartó munkával és tapasztalattal lehet elérni. Ezt igazolta Domokos András is aki hozzátette: nagyon komoly alapokat kaptak gyermekkorban versenyzőként. Ezt fejlesztették tovább az elmúlt harminc év alatt. A repülőhollandit tekintve pedig sokat edzettek a dánokkal közösen.

Az Európa-bajnokságon több erős szeles nap is volt, ami bizony komoly feladat elé állította az indulókat.

– Szeretjük az ilyen körülményeket, amikor ilyen erős szél van – mondta Majthényi Szabolcs. – Akkor mi is élénkebbek vagyunk. Szerencsére a futam során nem tört el az árboc (pedig benne volt az is). Egy merevítő kötél szakadt ki a hajóból. Megúsztuk és végig tudtuk menni a futamokon. Nagyon fárasztó három futam egy napon, de tudtuk, hogy így lesz. Az északi és északnyugati irány közt forgó szél nagyon taktikus, de néha kiszámíthatatlan. A fő probléma az, hogy ha össze kell egyeztetni a mezőnytaktikát a széltaktikával néha nem lehet a kettőt összehangolni. Ezért nagyon hamar, nehéz döntéseket kell hozni. A hektikus szélben aztán nagyokat lehet bukni és nyerni is. Szerencsére nagyjából eltaláltuk a vonalakat, de azért volt olyan is, amikor nem úgy alakult, ahogy mi szerettük volna.

A balatonföldváriak nem először szerveztek világversenyt a Spartacus telepén. A viadal hivatalos részén túl rendre könnyebb programok is helyet kapnak a héten. Ezúttal is volt pörköltfőzés és grillparti is. A rendezésben Majthényi Szabolcs is érdekelt, akinek így nem csak versenyzőként kell helyt állni.

– Nagyon szeretik ezt a helyet a versenyzők és szívesen jönnek hozzánk – folytatta Majthényi Szabolcs. – Családiak a légkör és igyekszünk kitenni magunkért. Úgy látjuk vendégül a vitorlázókat, hogy jól érezzék magukat.

Az Európa-bajnokság végeredménye: 1. Majthényi Szabolcs, Domokos András, 2. Jörn Borowski, Bodo Borowksi (Németország), 3. Jorgen Bojsen-Moller, Jens Bojsen-Moller (Dánia), 4. Enno Kramer, Ard Geelkerken (Hollandia), …11. Ziegler János, Czeizel Balázs, …17. Süli András, Papp Dávid, …32. Tenke Péter, Polgár Csaba, …54. Gáborjáni-Szabó Gábor, Argay Béla, …57. Gaál Péter, Kail Balázs.

A Majthényi, Domokos páros a kontinensbajnoki cím mellé – a kieső futamok nélkül számított eredményük alapján – az arany hajócska szobrát is megkapták gyűjteményükbe.