A Balatonon vált valóra a szörfösök régi álma

Felavatták a Magyar Szörf Szövetség első, önálló bázisát. A klubház Balatonvilágoson, közvetlenül a vízparton, a Club Aliga területén található, és az már biztos, hogy a nyáron nem csak a hazai versenyzők, de gyerekek is érkeznek ide, hogy a szörfözéssel ismerkedjenek.

Frissen kövezett partszakaszt és egy felújított épületet kapott a Magyar Szörf Szövetség a Club Aliga területén belül, mostantól ez lesz a Magyar Szörfszövetség balatoni központja, ahol akár olimpikonokkal is lehet majd találkozni.

Cholnoky Sára és Gádorfalvy Áron a bázisavatón is ott voltak. Utóbbi, a Rióban 25. helyezést elért magyar szörfös szerint az uralkodó szélirány szempontjából kiváló helyen van a telep, ami a szövetség részéről minőségi szakmai munkát is kínál majd azoknak a fiataloknak, akik szörfözni szeretnének.

– Egy jó alap megszerzéséhez kiváló helyszín ez, de ha valaki el akar jutni a csúcsra, vagy olimpikonná szeretne válni, ahhoz járni kell a világot – mondta Gádorfalvy Áron, majd hozzátette: abban biztos, hogy a Magyar Szörf Szövetség kimagasló szakmai munkát végez, az új bázison pedig minden feltétel adott ahhoz, hogy a versenyzők és a gyerekek is jól érezzék magukat.

A sportág évtizedek óta küzdött azért, hogy önálló létesítménye lehessen, ezt már Szalay Balázs, a Magyar Szörf Szövetség elnöke mondta, aki arról is beszélt, hogy Balatonvilágostól is minden segítséget megkaptak ahhoz, hogy legyen egy olyan helyük, ahol elindulhat a versenyzőképzés, és ahol a gyerekeket is beavathatják a szörfözés szépségébe a nyári táborokban. – Ez egy csodálatos sportág – mondta –, ami a természetben űzhető és emellett egy nyári táborban számos kapcsolódó sportágat is ki lehet itt próbálni.

A bázis avatóján ott volt Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) sportigazgatója is, aki a szörfösök most megvalósult régi álmának nevezte a helyet, ahol reményei szerint gyermekek sokasága ismerkedik majd meg a sportággal, hogy aztán közülük kerüljenek ki a jövő olimpikonjai.

