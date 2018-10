A Balmazújváros ellen javíthat a BFC Siófok

A BFC Siófok Balmazújvárosba utazik a Merkantil Bank Liga NB II. tizenegyedik fordulójában, a mérkőzés szerdán 19 órakor kezdődik.

Az újonc Duna Aszfalt után egy sokkal nehezebb feladat következik a BFC Siófok számára, mely Balmazújvárosban lép pályára szerdán, nem épp közönségbarát időpontban, 19 órakor.

A BFC Siófok megbízott trénere, Mihalecz István számára most egyértelműen a legfontosabb feladat javítani a támadójátékon, miután a kék-sárgák a legutóbbi négy fordulóban egyetlen gólt szereztek, azt is büntetőből, a Nyíregyháza ellen, Elek révén. Az utóbbitól várják, illetve várnák a gólokat a Balaton partján, ám a támadó az első fordulóban szerzett duplája után eddig egyetlen találatot jegyzett, ezt az előbb említett büntetőt.

Ha már akcióból nem megy, mehetne például pontrúgásból, ezért nagyon fontos lenne, ha ebben a műfajban is javulnának a balatoniak, mert valahogy gólt, gólokat kell szerezni, ugyanis anélkül nehéz nyerni… Ráadásul most már idegenből is kellenének a pontot, mert eddig elhagyva a Siófok táblát négy meccsen egy rúgott gól és egyetlen pont a mérleg. Ha hozzátesszük, hogy a BFC Siófok ellenfelei közt volt két újonc (Kaposvár, Monor) is a Békéscsaba és a Csákvár mellett, ez nem ép megsüvegelendő teljesítmény. Az elvesztegetett pontokat pedig valahol vissza kell szerezni…

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A balmazi bajnoki egyik érdekessége, hogy a házigazdák legutóbbi kezdőjében, a Vasas elleni döntetlen alkalmával ott volt a pályán a Siófokról három szezon után távozó Farkas, de Peszmeg és Berki is megjárta a Balaton fővárosát, ahogy a cserék közül Szabó Balázs is. A sikere velük szemben nem esélytelen a Siófok, hisz a hét hazai bajnokiján „csak” tizenegy pontot gyűjtött ellenfelük. Kikaptak otthon az első két fordulóban a Dorogtól és a Soroksártól is, azóta viszont nem vesztettek saját közönségük előtt, ám a Cegléd elleni pontmentésre sem lehetnek büszkék.

Nagy kérdés az is, melyik együttes bírja jobban a szerda, vasárnap ritmust, remélhetőleg Gálék frissebbek, dinamikusabbak tudnak lenni, mint legutóbb a Duna Aszfalt ellen. Ez is döntő lehet, de a legfontosabb az lenne, hogy újra gólt, gólokat szerezzenek Mihalecz István tanítványai, hisz nem az eddigi 12 kapott gól a sok, hanem a hét rúgott a nagyon kevés, melynél kevesebbet csak a Duna Aszfalt szerezett a másodosztályban.