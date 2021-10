A Barcika után a Pénzügyőrt is legyőzné a Fino

Vasárnap este 19.30 órakor újabb röplabdarangadó lesz a Kaposvár Arénában.

A jól és sikeresen rajtoló Fino alakulata – amely a bajnoki nyitányon tíz napja a Vegyész RC Kazincbarcika együttesét verte sima három játszmában – a bajnoki címvédő és Magyar Kupa-győztes Bp. Pénzügyőr SE együttesét fogadja. A mérkőzést az M4Sport élőben közvetíti.

Egész sor, korábban Kaposváron is megfordult játékost tud a soraiban a Jókay Zoltán vezette fővárosi együttes, amely egy hete hazai pályán a Debrecent verte meggyőző játékkal 3–0 (15, 21, 19) arányban. A somogyi megyeszékhelyen kezdődött a csapatkapitány Magyar Bálint röplabdás pályafutása, de Kovács Zoltán, Rása Alex, valamint a most nyáron igazolt Dávid Csanád is megfordult a Fino-Kaposvár színeiben. Szintén a válogatott tagja a másik új szerzeményük, Gacs Dániel. Bár Willian Reffatti eligazolt tőlük egy másik budapesti csapathoz, az újonc Kistexthez, így is maradt még két brazil légiósuk, a klubvilágbajnoki címmel büszkélked(het)ő Da Silva Santos Pedro Luiz és a liberó Feliciano Jorge Bruno személyében.

Mindenesetre érdekes – és gyaníthatóan nem rövid – csatának lesznek majd a szemtanúi azok, akik kilátogatnak vasárnap este a Kaposvár Arénába. Mind a két társulat hasonló okok miatt küzd: a Pénzügyőr most is szeretne a végén bajnokként ünnepelni, a Fino-Kaposvár pedig újra vissza hódítaná az aranyat. A tavalyi szezon miatt amúgy is lenne bőven törleszteni valónk…