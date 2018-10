A BL győztes Győrt fogadja a Siófok KC együttese

A szezon egyik leginkább várt mérkőzése következik, hisz a világ legjobb női együttesét, a Bajnokok Ligája győztes Győri Audi ETO KC csapatát fogadja a Siófok KC, szerdán 18 órakor.

A győri – a Fradi mellett – az egyik olyan klub, melyet még sosem győztek le bajnoki mérkőzésen, ám talán ilyen erős még sosem volt a balatoniak játékoskerete, ám így is a zöld-fehérek a találkozó favoritjai. A kisalföldiek kilenc hónappal ezelőtt kaptak ki utoljára, a CSM Bukarest otthonában egy Bajnokok Ligája mérkőzésen, azóta pedig hibátlanok. A magyar bajnokságban pedig tavaly októberben volt a legutóbbi vereségük, a Fradi otthonában.

A Fradin kívül nyerni ellenük, utoljára a Debrecennek sikerült hazai pályán, egy 2008 októberében játszott bajnokin, melynek a siófokiak jelenlegi kapusedzője, korábbi játékosa Pastrovics Melinda is részese volt. Mindezek talán jobban rávilágítanak arra, milyen nehéz feladat előtt is állnak Kobeticék. Ráadásul nincs rájátszás, vagyis egy-egy botlás bajnoki helyezésekről dönthet, így a győriek számára is komoly téttel bír ez a találkozó. Komolyan is kell venniük azt a klubot, mely az EHF kupa második fordulójában tizenkilenc góllal búcsúztatta a Vácot és van két olyan játékosa, mint Nze Minko és Kobetic, akik hat bajnoki után nyolcvan gólnál járnak, ráadásul a csapat mindössze 20,8 gólt kapott átlagban, ami eddig a legkevesebb az élvonalban. A győrieké egyébként 25,8 gól, igaz hét meccset játszottak, nem hatot. Egerben például csak tizenegyet kaptak a somogyiak, ami történelmi eredmény.

A védekezés kulcsfontosságú lesz, meg kell állítani a győriek támadójátékát. Ezt megfékezni nehéz feladat, elég csak annyi, hogy Danyi Gábor tanítványai a legutóbbi két találkozójukon, a német bajnok Thüringernek 38, a Podravkának pedig 33 gólt dobtak. Azért akadt egy gyengébb napjuk is, hisz Dunaújvárosban „csak” huszonnyolcig jutottak, sikerült is a házigazdáknak egy viszonylag szoros bajnokit játszaniuk. A siófokiak viszont erősebb játékoskerettel bírnak az újvárosinál, ha ennél a huszonnyolcnál is alacsonyabban tudnák tartani Görbiczéket, akkor nagyon jó kis mérkőzés alakulhat.