A Böde nélküli Paks vár a Rákóczi

A Paksi FC otthonában lép pályára a Kaposvári Rákóczi FC az OTP Bank Liga NB I. nyolcadik játéknapján. A szombaton 17 órakor kezdődő találkozót a tolnaiak a kilencedik, míg a somogyiak a tizenegyedik helyről várják.

Fontos mérkőzés vár Ádám Martinékra, hiszen a két együttest csupán egy pont választja el egymástól, így egy kaposvári siker esetén helyet cserélnének a felek. Ráadásul, a Rákóczi a legutóbbi két tétmérkőzését megnyerte, s ez bizakodásra adhat okot somogyi szempontból, főként annak tudatában, hogy ezeken gólt sem kapott a Rákóczi.

– Remélem, sikerül megszerezni a három pontot, mint a legutóbbi válogatott szünet előtt – fogalmazott Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC edzője. – A fiúk remek állapotban vannak, jó hangulatú hetet hagyunk magunk mögött. Külön öröm volt számunkra, hogy az első hazai győzelem alkalmával a szurkolóink mellettünk álltak. A játékosoknak sokkal nagyobb öröm volt így futballozniuk, többen meg is jegyezték, hogy érezték a pályán a szurkolók támogatását.

A paksi gárda nincs a legjobb formában. Az elmúlt két első osztályú forduló során nem szereztek pontot, sőt hét gólt is kaptak, s csak egyet rúgtak. Azt is az a Böde Dániel, aki eltiltás miatt nem lehet ott a tolnaiak keretében. Érdekesség, hogy mindkét csapat magyar játékosokra alapoz, ami ritka az első osztályban. A tolnai együttes keretében egyáltalán nincs külföldi labdarúgó, míg a Rákócziéban is csak három.

– Dani egy meghatározó játékos, de ennek ellenére nem gondolom, hogy a Paks megérzi a hiányát – tette hozzá Waltner Róbert. – Az előző fordulóban átszakadt nála egy gát, hiszen megszerezte az első gólját. Tapasztalatból tudom, hogy ez milyen érzés egy csatárnak, de most eltiltás miatt nem léphet pályára.