A Cegléd sem jelentett akadályt a Csurgónak

Egyetlen percig sem volt kérdéses a mérkőzés kimenetele, hiszen a hazai alakulat a meccs kezdő sípszójától uralta a találkozót és ellentmondást nemtűrő lendülettel gázolt át az ellenfelén.

– Fegyelmezetten, jól játszott a Csurgó – mondta Kecskeméti Tamás a Cegléd játékosa, és könyörtelenül kihasználta a hibáinkat. Nem tudtunk kimozdulni ebből a helyzetből, állandósult a különbség a csapataink között. Hasonlóan vélekedett Kerkovits Gyula, a Csurgó fiatal balszélsője, aki a nyáron érkezett a NEKÁ-tól. Bár nagy a gólkülönbség- ettől függetlenül nem volt könnyű mérkőzés. Rengeteget készültünk, videóztunk és betartottuk az edzői utasításokat – mondta.

A csarnokban fergeteges volt a hangulat, köszönhető ez annak pár Zaponsek- drukkernek akik csatlakoztak a csurgói törzsszurkolókhoz. Az egész mérkőzésre rányomta a bélyegét, hogy a Csurgó kemény védekezése meghatározta a játék képét. Bár ceglédi góllal indult a találkozó, csak az első 10 percben tudta tartani a lépés a vendég együttes. Innen Vasic – aki tíz találatig jutott a mérkőzés végéig- vezérletével fokozatosan ellépett a Csurgó, és tetemes 12 gólos előnyről várhatta a folytatást.

A második játékrészben a Csurgó ott folytatta, ahol az elsőben abbahagyta. Kerkovits, Vasic és Hanusz is bevette Mojsilov kapuját. Bencze József bevetette a Liga Kupában is eredményes fiatalokat , akik tartani tudták az első játékrészben megszerzett előnyt. Zaponsek biztos hátországa volt együttesénekés kiváló védései hozzájárultak a sikerhez.

Két arca van a Ceglédnek, most a rosszabbikat mutatta- kezdte az értékelését Bencze József. Egy jó csapatot sikerült ma legyőznünk. Nagyon fegyelmezetten védekeztünk és a kapusunk extra teljesítményének is köszönhetjük a sok lőtt gólunkat. Nagyon örülök, hogy ma csapatként is eredményesen működtünk. Innen már az idegenbeli Komló elleni mérkőzésre koncentrálunk.

Fájó ez a nagyarányú vereség , nagy pofont kaptunk – mondta Jakab László a Cegléd vezetőedzője. Nem a megbeszéltek szerint játszottunk, nem volt hitünk és így nem lehet kifutni a pályára. Igyekszünk ezt a produkciót a következő mérkőzésen kijavítani, és bízom benne, hogy sikerül kimennünk ebből a gödörből.

Csurgói KK–Ceglédi KKSE 35–24 (22–10)

Csurgó, 800 néző. Vezette: Paska, Vastag.

Csurgói KK: Zaponsek – Vasics 10, Asztrasapkin 5, Toszkics 3, Hanusz 3, Hadziomerovic 2, Kovacevic 1. Csere: Balogh T. (kapus), Cehte 2, Kerkovits 4 (3), Vasvári, Oslak 2, Nagy Sz. 1, Tóth A., Szeitl E. 2, Farkas. Vezetőedző: Bencze József.

Cegléd: Mojsilov – Pocsai 2 (1), Zobec 4, Szabó 1, Vuckovic 1, Lászlai, Radnic 4. Csere: Aleksza (kapus), Campar 1, Hajdu 4 (1), Hódi 2, Juhász 2, Megyeri, Müller 1, Gábor, Kecskeméti 2. Vezetőedző: Jakab László. Kiállítások: 10, ill. 10 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 6/2.