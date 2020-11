A CEV-kupában sem tud pályára lépni a kaposvári együttes

Kalmár Ákos, Kiss Máté és a korábban a koronavírus-járványon már átesett Bozóki Bence fogható csak harcra jelen pillanatban a Fino-Kaposvár férfi röplabdázói közül.

Egy hete azt jelentette be a Fino-Kaposvár, hogy koronavírusos megbetegedések miatt visszalépnek a Bajnokok Ligája selejtezőjétől. Így automatikusan átkerültek (volna) a CEV Kupába, ahol a spanyol CV Guaguas Las Palmas várt rájuk ellenfélként. Most a CEV Kupa küzdelmeitől is visszaléptek, amiről hivatalosan tájékoztatták az Európai Röplabda Szövetséget.

Egy hete a BL-selejtező időpontjában három koronavírusos beteg volt a kaposvári csapatban, ám időközben többen is jelezték, hogy nem jó a köz­érzetük, fáj a fejük és hőemelkedésük van. Előbb elvégezték rajtuk a gyorstesztet, majd PCR-tesztnek is alávetették őket, amely újabb hét játékosnál bizonyult pozitívnak. Az egészségügyi protokoll szerinti várakozási idő, majd az azt követő kötelező kardiológiai vizsgálat nem teszi lehetővé, hogy a CEV által előírt időpontban egészséges, felkészült csapattal tudjon kiállni a Fino-Kaposvár a spanyol együttes ellen. A legfontosabb most ebben a kritikus helyzetben, hogy odafigyeljünk a játékosok és a szakmai stáb tagjainak az egészségére, ezért döntött a klub a nemzetközi porondról való visszalépés mellett.

A Fino-Kaposvár a tervek szerint idén csak a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Bericap ellen lép majd pályára decemberben a Magyar Kupában a legjobb négy közé jutásért. Abban bíznak, hogy idővel mindenki túl jut és sikerül feldolgoznia ezt az időszakot, s jövő januártól már teljes mellszélességgel tudnak majd összpontosítani a számukra most legfontosabb hazai bajnoki pontvadászatra és a Magyar Kupára.

A nagyokkal együtt készülhettek

A Demeter György vezette RÖAK Kaposvár-Fino I. osztályú serdülő (U17) csapata – amely a hét második felében a Kaposvár Arénában a felnőtt együttes (nem beteg) tagjaival együtt készült – az első fellépésén kikapott a házigazda fehérváriaktól (a harmadik, utolsó játékrész csak ráadás után dőlt el), míg a mindössze hat játékossal felálló Debreceni EAC egyletét biztosan verték három játszmában.

Eredmények: Székesfehérvári MÁV Előre SC Röplabda Akadémia–RÖAK Kaposvár-Fino 3–0 (18, 19, 28); RÖAK Kaposvár-Fino–DEAC 3–0 (12, 12, 8).

A RÖAK Kaposvár-Fino I. osztályú serdülő (U17) csapata: Zarka Márton (csapatkapitány), Visnyei Szabolcs, Papp Máté, Fógel Dávid József, Eördögh Bálint, Garami Péter, Kiss Péter, Bozóki Bendegúz (liberó), az edzőjük Demeter György.