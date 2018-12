A címvédő ellen lép pályára a Rákóczi a kupában

A címvédő Újpest FC együttesét fogadja a Magyar Kupa nyolcadik fordulójában a Kaposvári Rákóczi FC.

A másodosztályú somogyi zöld-fehérek az élvonalban szereplő Újpest FC csapatát fogadják szerdán 18 órától a Magyar Kupában. A mérkőzés tétje a legjobb tizenhat közé kerülés.

– Várjuk a mérkőzést, melyen megpróbáljuk megnehezíteni az Újpest dolgát – fogalmazott Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – A vezetőség nem tűzött ki célt a kupával kapcsolatban. Próbálunk minél jobban futballozni, remélem, hogy egy jó mérkőzést láthatnak majd a nézők. A fiúk motiváltak, hogy egy NB I.-es csapat ellen játszhatnak. A bajnokságban szépen szerepelünk, az őszi szezont a harmadik helyen zártunk, aminek nagyon örülünk, de a kupa mindig más. Az Újpest az előző kiírást is megnyerte és most is ez a céljuk, hogy ezáltal induljanak az Európa-ligában. Nehéz meccsre számítok, tudjuk, hogy az NB I. más kávéház, de egy csapat sem verhetetlen, így nem fogunk feltartott kézzel pályára lépni.

– 2014 nyarán igazoltam el Kaposvárról, azóta csak nézőként voltam a Rákóczi-stadionban, így izgatottam várom, hogy pályára léphessek – mondta Balázs Benjámin, az Újpest FC labdarúgója, aki 14 évesen igazolt a Mézga Focisulitól a Kaposvári Rákóczihoz. – Nehéz mérkőzésre számítok, biztos, hogy a Rákóczi játékosai extra motivációval játszanak majd. Címvédőként természetesen az a célunk, hogy továbbjussunk.

A fővárosiak a hatodik fordulóban kapcsolódtak be a küzdelmekbe, amikor is 7–1-es sikert arattak a Tolna megyei első osztályban érdekelt Bátaszék otthonában. A hetedik körben pedig hosszabbításban győzték le a másodosztályú Győrt. A Kaposvári Rákóczi FC előbb a Vas megyei első osztályú Király SZE gárdáját, majd az NB III. Közép csoportjában vitézkedő SZEOL egyletét búcsúztatta.

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el. Amennyiben a rendes játékidőben nem születik döntés, úgy kétszer tizenöt perces hosszabbítás következik. Ha ez sem vezetne eredményre, akkor büntetőkkel döntik el a felek, hogy mely együttes jut tovább a következő fordulóba.

