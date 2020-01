A csokonaisok hódították el a serleget

Első ízben rendezte meg a Kaposvári Vízilabda Klub a Sulipóló Kupát, melynek nyitónapján a második, míg a második napon a harmadik osztályos kisdiákok csapatai ugrottak a kaposvári Virágfürdő tanmedencéjébe.

Amíg a gyermekek a vízben élvezték a torna minden egyes percét, addig a parton a szülők, a pedagógusok és az edzők követték a vízilabda palánták minden mozdulatát. S nézték, hogy kiből válik majd a következő évek Kásás Tamása vagy éppen Drávucz Ritája, ugyanis fiúk és lányok vegyesen alkották a csapatokat.

Az első napon hét kaposvári iskola tizenegy csapatának száztíz ifjú tanulója ugrott medencébe, hogy önfeledten ismerkedjen meg Magyarország egyik legsikeresebb sportágával.

– A szövetség régebben minden évben írt ki sulipóló-bajnokságot, de az utóbbi két évben ez elmaradt – tudtuk meg idősebb Berta Józseftől, a Blamax-Kaposvári VK utánpótlás szakmai igazgatójától. – Ez egy remek kezdeményezés volt, így úgy gondoltuk, hogy szeretnénk újból felvirágoztatni, hogy a gyerekek már iskolai szinten megismerkedjenek a vízilabdával. Szerencsére népszerű volt a rendezvény, amelyre a kaposvári iskolákon kívül Balatonboglárról is érkeztek harmadik osztályosok. Ebben a korban még nem számít a nem, a lényeg, hogy szeressék meg a vízilabdát, de az külön öröm, hogy volt szinte tiszta lány csapat is. Számos jó visszajelzést kaptunk, így jövőre is szeretnénk megrendezni a kupát.

A második napon a harmadik osztályos tanulóké volt a főszerep. A hangulatra, akárcsak a szervezésre ezúttal sem lehetett panasz, hiszen hat iskola nyolc csapatának nyolcvan diákja szórta a gólokat. A másodikosoknál és a harmadikosoknál egyaránt a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola tanulói vihették haza az elsőnek járó vándorserleget. Ez egyben azt is jelenti, hogy a következő évben címvédőként várják őket vissza a szervezők, akik a többi csapatról sem feledkeztek meg, ugyanis az első három egylet játékosai nyakába érem került, de minden diák ajándékkal térhetett haza a névadós szponzornak köszönhetően egy-egy pólóval és kulcstartóval, na meg persze számos boldog emlékkel lettek gazdagabbak.

I. Intersport Sulipóló Kupa, Kaposvár

2. osztályosok: 1. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, 2. Toldi Lakótelepi Tagiskola, 3. Kisfaludy Utcai Tagiskola. Gólkirály: Nagy Ákos 19 gól (Kisfaludy Utcai Tagiskola). Legjobb játékos: Varga Bence (Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola). Legjobb kapus: Gémesi Anna (Honvéd Utcai Tag­iskola).

3. osztályosok: 1. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, 2. Toldi Lakótelepi Tagiskola, 3. Nagyboldog­asszony Római Katolikus Általános Iskola.

Gólkirály: Verbulecz Ádám 15 gól (Kodály Zoltán Központi Általános Iskola). Legjobb játékos: Csonka Noel (Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola). Legjobb kapus: Balogh György (Toldi Lakótelepi Általános Iskola).