A Dabas is elbukott Balatonbogláron

Újabb skalpot szerzett az újonc NEKA, mely az Eger után a Dabast is legyőzte hazai pályán. Megérdemelt siker volt, még akkor is, ha a vendégek a végén közel álltak a pontszerzéshez, hisz az ötödik perctől végig a házigazdák vezettek, a második félidő közepén hattal is.

Ezt ne hagyja ki! Megalázó vereséget szenvedett Fekete-Győr András és Jakab Péter Nagyot küzdöttek a boglári fiatalok, akik remek védekezést mutattak be, hisz ennél kevesebb gólt a Dabas csak Balatonfüreden szerzett a bajnokságban, Egerben huszonnégyet, a Budakalásznak otthon huszonhatot dobtak, ezek pedig három pontot hoztak nekik a konyhára. Ez a huszonhárom most egyet sem. Különösen az első félidőben látott védekezés volt kiváló, ebben a harminc percben tíz gólon tartották a Dabast, támadásban ez volt nekik a leggyengébb első félidejük a szezonban. Az egész találkozón nagyot harcolt a Temesvári, Dely páros a saját hatosa előtt, de az első negyedóra után már Papp is extrát nyújtott, de az az említettek mellett mindig akadt valaki, aki bizonyos periódusokban meglendítette azt a bizonyos szekeret. Úgy tűnt fizikálisan és mentálisan is sokat kivett Temesváriékból ez a bajnoki, melybe rengeteg energiát fektettek és ez a végén adott némi esélyt a Dabasnak. Most nem nem dobtak huszonnyolc gólt az akadémisták, mint a legutóbbi két meccsükön, így maradt más lehetőség számukra, mint „kiizzadni” ezt a két pontot. A fiatalok játéka a negyvenkilenc percig rendben volt, hattal mentek úgy, hogy a Szöllősiék csak tizenhat gólig jutottak ennyi idő alatt. Még az ötvennegyedikben sem volt gond, hisz akkor is négy volt közte Temesvári lökete után (24-20), majd jött Szöllősi kétperces kiállítása. Eldőlt, gondolták sokan, ám a bogláriak nem tudták megnyerni az emberelőnyt, sőt, annak lejártakor Dely kapott két percet és ez idő alatt két Fekete találatot Palasics (24-22). A dabasi kedélyeket épp az utóbbi hűtötte le, aki megfogta Fekete ziccerét két perccel a vége előtt. Ezzel azonban még mindig nem lett vége, mert a következő támadást is elrontották Sótonyi edző tanítványai, Bendicseket pedig még ki is szórták a játékvezetők, mert sípszó után eldobta a játékszert. Harmincnyolc másodperccel a vége lőtt Török szépített büntetőből (24-23), ám a lefújásig már nem adták ki a kezükből a labdát a házigazdák. NEKA – Dabas KC 24-23 (14-10)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 300 néző. Vezette: Felhő, Öcsi.

NEKA: Palasics – Kiss A. 1, Dely 3, Kovács G. 2, Papp T. 6, Bendicsek 4, Krakovszki B. 1. Csere: Temesvári 2, Mikita 1, Simotics, Draskovics 3, Sisa 1, Karkovszki Zs. Edző: Sótonyi László.

Dabas: Holló – Ács, Fekete 5, Koller, Szöllősi 4, Török 4, Laurinyecz 2. Csere: Pallag (kapus), Garajszki, Tarabochia 5, Váczi 3, Horváth L. Edző: Tomori Győző.

Kiállítások: 8(2), illetve 6(2) perc.

Hétméteresek: -, illetve 4/3 (2/1).