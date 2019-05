A darányi Nagy Barnabás indulhat az ifjúsági darts Eb-n

Nagy Barnabás 2016-ban tartalékként szerepelt a korosztályos kontinensviadalra készülő magyar darts válogatottban.

A sokra hivatott darányi tehetség az idén azonban már tagja lesz az ankarai ifjúsági Eb-n induló magyar csapatnak. Több sikerélmény érte a közelmúltban; megnyerte a steel nemzeti bajnokság legutóbbi fordulóját korosztályában, a napokban pedig Darányban a férfiaknál soros ligaforduló döntőjében diadalmaskodott, 4-3-ra verve klubtársát, Darók Bélát.

– Stabil és kiegyensúlyozott teljesítményemmel vívtam ki a szövetségi kapitány Filyó Tibor bizalmát, és szerintem az is beleszámított, hogy a keret kihirdetése előtt győzni tudtam a bajnoki fordulóban. Úgy érzem, hogy az évek során mentálisan fejlődtem a legtöbbet – mondta a Darányi Darts Klub kitűnősége. Barnabás június 17-től-20-ig edzőtáborba vonul válogatottbeli társaival, majd Ausztriában WDF pontszerző és felkészülési versenyen vesz részt. A július 11-14. között Törökországban megrendezésre kerülő ifi Eb előtt még a szerbiai Apatinban is megméretteti magát, természetesen a felnőttek mezőnyében is.

– A fiatalok egyre magabiztosabban állnak a táblák elé, 13 és 14 évesen természetesnek veszik az 5-6-7 körös játékokat. Hálás, de nehéz feladat volt kijelölni a szűk és egyben utazó keretet, megnevezni a négy plusz két játékost – vélekedett Filyó Tibor. – A válogatottság elérése egy állomás pályafutásuk során, a lényeg az, hogy sikeres, eredményes és érett sportolókká váljanak felnőtt korukra.