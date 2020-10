A defekt sem állította meg a száguldó rallypárost

A Baranya megyei Geresdlak adott otthont a Sopia Net Rally 3 bajnokság zárófutamának, ahová meghívták a Ford Fiesta R5-el versenyző Kovács Antal–Istovics Gergő (Speed Rally Team) alkotta párost is.

– Mivel egyéb elfoglaltságaink miatt a nyíregyházi Rally Hungary Európa-bajnoki futam sajnos kimarad a programunkból, ezért kapva kaptunk az alkalmon, és mivel félig hazai verseny a csapatunk pécsi kötődése miatt, teher nélkül egy jó és gyors hibamentes autózást terveztünk a versenyre – nyilatkozta Istovics Gergő. – Ez részben meg is valósult, egy apró terhet azonban mi raktunk magunkra, mégpedig azzal, hogy az első szakaszon egy olyan helyen mentünk túlságosan az út szélére, ahol nem szabadott volna, így meg is kaptuk a „jutalmunkat”, mely egy defekt formájában csúcsosodott ki. Ezzel a problémával körülbelül hat kilométert teljesítettünk, valamint ennek köszönhetően még egy lassítót sem sikerült abszolválni, amiért pluszban kaptunk egy tíz másodperces büntetést is, így kicsit szomorúan konstatáltuk, hogy a helyezéseket tekintve eléggé hátul tanyáztunk.

Ennek tudatában felszívták magunkat és a folyamatosan száradó pályán rendre második időket autózva azt a célt tűzték ki magunk elé, hogy a végelszámolásnál is a második helyet kell megkaparintaniuk, ami a nap végére sikerült is.

– Összességében egy nagyon jól szervezett versenyen vettünk részt, jó volt látni, hogy sok néző látogatott ki a pálya mellé – tette hozzá a kaposvári navigátor. – Az eredményünket tekintve elégedettek lehetünk, hiszen csak egy gyorsabb páros volt nálunk a megméretésen. Most egy nagyobb pihenő következik és december elején a magyar bajnokságban vesszük fel újra a kesztyűt, immár végre murvás pályákon Veszprém környékén a Mikulás Rally-n. Szeretjük a murvát, remélem valami hasonló szép eredményt érünk majd el, mint Geresdlakon.