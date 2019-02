A Diósgyőr sem tudta megállítani a kaposvári lányokat

A női röplabda NB I. 19. fordulójában is győzött az 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem együttese. A veretlenül listavezető somogyi lányok Miskolcon léptek pályára, és nyertek a DVTK otthonában.

Nevena Iricanin betegség miatt hiányzott a pályáról, Hegyi Bianka viszont több hónapos szünet után újra ott lehetett a küzdőtéren. Az első szett egyértelmű volt, a kaposváriak mindössze kilenc pontot engedélyeztek a borsodiaknak. A térfélcsere után összekapta magát a DVTK, és végig vezetve egyenlített.

A folytatásban újra kellőképpen összpontosítottak a Diamant-lányok, és ezután már nem volt kérdés, melyik csapat nyeri a találkozót. Miklai 23, Szűcs pedig 19 pontig jutott.

A listavezető pénteken 18 órakor a sereghajtó TFSE gárdáját fogadja a városi sportcsarnokban, a zárófordulóban pedig a második helyezett MTK vendége lesz. Időközben az is eldőlt, hogy az Extraliga-kvalifikáció március 14-én rajtol, és másfél hónap alatt tíz kemény összecsapás vár a lányokra.

DVTK FUX–1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem 1–3 (-9, 21, -16, -20)

Miskolc, 250 néző. V.: Vígh, Varjasi.

DVTK: Kundrák 9, Kiss E. 2, Sitku 2, Kovács E. 11, Szajkó 4, Egri 9. Csere: Dömsödi, Nagy Zs. (liberók), Rohály, Kiss V., 1 Sitkey 3, Bertók 3. Szakmai igazgató: Toma Sándor.

1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem: Leidgeb 9, Cesljar 3, Szűcs K. 19, Vacsi 7, Miklai 23, Császár 5. Csere: Hegyi, Kanizsai (liberók), Héri 1, Szivós 2, Kalmár. Vezetőedző: Sasa Nedeljkovic.

Toma Sándor: – Az első szettben csak kerestük önmagunkat, a Kaposvár teljesen más sebességben játszott. Rutinos játékosaik sokszor teljesen kiszámíthatatlan támadásokat vezettek. Nagyon örülök annak, hogy a második játékrészben partiban tudtunk lenni, és végre a végjátékot is jól bírtuk. A harmadik és a negyedik szettben már újra csak egy cserével játszott a Kaposvár, és örülök annak is, hogy a negyedik játszmát is szorossá tudtuk tenni.

Szasa Nedeljkovics: – Tanulságos volt a mai meccs több szempontból is. Nemsokára jönnek azok a mérkőzések, amelyeken nem lesz kérdés, hogy csak maximális hozzáállással tudunk nyerni.