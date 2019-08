A Dunántúl neves edzői hallgatták Sisa Tibort

UEFA PRO, A, B és Elite Youth A kreditpontszerző konferenciát rendezett Kaposvárott az Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Edzőképző Központja.

A rendezvényre az ország különböző pontjairól érkeztek labdarúgó edzők a Kaposvári Sportcsarnokba, akiknek Sisa Tibor, az MLSZ Edzőképző Központ igazgató-helyettese tartott egész napos elméleti és gyakorlati képzést.

Neszményi Zsolt is köszöntötte a megjelent több száz edzőt. A kormánymegbízott – aki egyúttal az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóságának elnökségi tagja is – kiemelte, hogy az edzőképzés színvonalát Sisa Tibor személye garantálja, aki volt már Magyarországon az év edzője, valamint a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője is. Hozzátette: a labdarúgó szakember jelenleg az Edzőképző Központ igazgató-helyettese, emellett egyetemi tanár, az UEFA Jira-panel tagja és több szakkönyv szerzője.

– Örülünk, hogy Kaposvárra került egy ilyen nívós továbbképző konferencia – nyilatkozta Nemes Nándor, a rendezvényt szervező MLSZ Somogy Megyei Igazgatóság igazgatója. – Külön öröm, hogy hamarosan bővül a hallhatók köre, hiszen egy napja újabb B licences tanfolyam felvételijét bonyolította le Kaposvárott az Edzőképző Központ szakember gárdája.

A kaposvári programon a dunántúli régió labdarúgó edzőinek a krémje, nagyságrendileg több mint négyszáz szakember jelent meg. A konferencia témája a csapatjáték szervezés lehetőségei az ellenfél labdabirtoklása esetén volt.

Nemes Nándortól megtudtuk, hogy a nagy érdeklődésnek megfelelően az ország keleti felében, Debrecenben is megismételik ezt a konferenciát.