A Fehérvár csapatát fogadja a Kaposvári KK

Az NB I./A csoportos Férfikosárlabda Bajnokság tizedik fordulójában ismét hazai pályán szerepel a Kaposvári KK együttese. Pénteken 18 órakor az Alba Fehérvár csapata lesz az ellenfél a somogyi megyeszékhelyen.

Újabb rangadó vár Hendleinékre a bajnoki pontvadászatban. A székesfehérváriak a tabella állása alapján közvetlen riválisnak számítanak, hiszen a hetedik helyen álló somogyiak mögött a kilencedik pozíciót foglalják el. Eddig nem úgy szerepeltek, mint azt előzetesen várták. A nyári átigazolásokat követően nem titkoltan dobogós célokat tűztek ki a csapat elé, ám nem ennek megfelelően teljesítettek eddig. A szereplést sérülések is befolyásolták, de az eddig elszenvedett négy vereség több, mint amit előzetesen kalkulálhattak. Ráadásul a Falco, a Kecskemét, valamint a Szolnok gárdájától hazai környezetben kaptak ki. Az elmúlt két forduló során aztán sikerült javítani a mérlegen. Előbb Sopronban nyertek 95–82-re, majd hazai pályán verték az Egis-Körmendet 77–76-ra. Dejan Mihevc vezetőedző csapata jó védekezésében látta a győzelem kulcsát, annak ellenére, hogy tizenhárom triplát kaptak a körmendiektől. A székesfehérváriaknál a Jonathan Stark, Michael Fakuade, Baylee Steele, Martin Laksa valamint Mirko Mulalic légiós sor mellett a Vojvoda Dávid, Lukács Norbert, Szabó Zsolt, Godwin Ekene Omenaka, Pongó Marcell, Takács Milán sor alkotja az aktív rotációt. Széles palettáról választhat tehát Dejan Mihevc vezetőedző, aki a legutóbb érkező Michael Fakuade beépítésével ütőképes csapatot irányíthat.

A kaposváriak is jó előjelekkel várhatják a péntek esti csatát. A legutóbbi, Pécsen aratott magabiztos diadal új lendületet adhat a folytatáshoz. Elsősorban a harmadik negyedben mutatott teljesítményre lehet alapozni a jövőben. A szervezett játék ezúttal is meghozta az eredményt. Amennyiben az Alba elleni összecsapáson is sikerül ezt a szintet hozni, akkor a vendégek ellen is lehet esély. A játékosok közül többen betegséggel és sérüléssel is küzdöttek a héten, ezért csak közvetlenül a találkozó előtt dől el, hogy kik léphetnek pályára a hazaiaknál.

A péntek esti mérkőzésre csak védettségi igazolvány birtokában és testhő ellenőrzést követően lehet belépni. A védettségi igazolvány csak arcképes hatósági igazolvánnyal (érvényes útlevél, jogosítvány, személyazonosító igazolvány) együtt jogosít a belépésre. A 18 évnél fiatalabbak számára nem kötelező a védettségi igazolvány a belépéshez, azonban életkorukat nekik arcképes igazolványuk felmutatásával kell igazolniuk. Az Arénába történő belépés és jegyvásárlás csak az ellenőrzés után lehetséges. Az Arénában a maszk viselése nem kötelező, de ajánlott!