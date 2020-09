A fiatalok példaképe lenne

A Búvár- és Vízisport Klub Egernél folytatja pályafutását Varga Krisztina. A 24 éves sportolónő kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE színeiben számos világversenyen állt dobogóra, s az egri egyesületnél is hasonló sikerekre törekszik.

A koronavírus-járvány a sportba is ugyanúgy begyűrűzött, mint az élet minden területébe. A kényszerszünetet kihasználva Varga Krisztina nagy döntésre szánta el magát, hiszen korábbi sikereinek színhelyéről, Kaposvárról Egerbe igazolt.

– A vírushelyzet sok mindent megváltoztatott a világban és az életemben is – mondta Varga Krisztina. – Amikor otthon voltam sokat gondolkodtam azon, hogyan tovább. Azt terveztem, hogy a 2021-es világjátékok után abbahagyom a pályafutásomat, de akárcsak az olimpiát, ezt is eltolták egy évvel. A sport mellett a magánéletemen is sokat töprengtem, hiszen szeretném, ha az is fejlődne, haladna előre és lenne egy B tervem az úszás mellett, amibe kapaszkodhatok. A párom másfél éve igazolt az egri vízilabdacsapathoz, így a távolság miatt keveset tudtunk találkozni, így részben miatta is váltok csapatot.

Másrészről Egerben folytatni tudom a tanulmányaimat, amit korábban Pécsen kezdtem el rekreáció és sportszervezés szakon. Ami pedig a szakmai szempontot illeti: Laci bácsival (id. Kovács László, az 1. MCM-Diamant Adorján SE mesteredzője – a szerk.) 17 évet dolgoztam együtt. Az utóbbi időben bár fejlődtem, de hiányoznak azok új impulzusok, amiket egy másik hely meg tud adni. Egy állandó dolog azért marad, hiszen továbbra is Nagy Márk lesz az edzőm, aki szintén Laci bácsitól tanult. Az edzések mellett a fiataloknak is szeretnék segíteni, hiszen Egerben egy bizonyos kor után abbahagyják az úszást a versenyzők. Remélem, hogy a példámon okulva látják majd, hogy hova lehet eljutni ebben a sportágban, valamint azt, hogy Egerben is lehet tanulni és úszni is egyszerre.

Az Adorjánnál ez jól működik, mindig van egy olyan versenyző, akire felnézhet a jövő feltörekvő generációja.

– Ha csak az elmúlt tizenöt-húsz évről beszélünk, akkor mindig volt legalább egy nemzetközi szinten is elismert, élmezőnybe tartozó versenyző Kaposváron az az 1. MCM-Diamant Adorján együttesében – mondta Varga Krisztina. – Említhetném Vinkler Pétert, Wirtz Melindát, Lábodi Laurát, vagy akár Stier Lillát. Szinte mellettük nőttem fel, s láttam, hogy az a munka, amit beletesznek az úszásba kifizetődik. Ez motivált, hiszen szerettem volna elérni oda, ahova ők. Bízom benne, hogy én is ilyen jó példát tudok mutatni az egrieknek.

A kaposvári sportolónő már szerette volna megúszni a világjátékokhoz szükséges szintet, de erre egyelőre nem volt lehetősége, hiszen a nagyobb versenyek, illetve a válogatott edzőtábora is törlésre került.

– Az idei világbajnokságon tudtam volna kvalifikálni magam a világjátékokra, de ez is elmaradt – tette hozzá Varga Krisztina. – Még semmi konkrétumot nem tudunk, bár a helyszín és az időpont adott, de a járványhelyzeten múlik minden. Amennyiben megrendezik a világjátékokat természetesen egy nagyon jó eredményt szeretnék elérni. Előtte azonban még szintet kell úsznom ehhez. Úgy érzem, hogy ez sikerülni fog, bár nem lesz egyszerű, hiszen a világjátékok minden sportoló számára kecsegtető, így sokan próbálnak meg kijutni.

– Előbb, vagy utóbb a családalapításra kell koncentrálnom, de ha 2022-ben lesz a világjátékok, akkor utána már csak három évet kell várni a következőre, ami elgondolkodtató – válaszolt a kiváló úszónő arra a kérdésre, hogy befejezi-e a pályafutását a következő világjátékok után.

Rendre remekelt a világversenyeken

Varga Krisztina számos sikert ért el hazai, illetve nemzetközi szinten is, így arra voltunk kíváncsiak, hogy ezek közül melyik áll a legközelebb a szívéhez.

– Mindegyiket imádom, hiszen mindegyiknek megvan a maga szépsége – mondta Varga Krisztina. – Elsőnek nem is azt mondanám, amikor junior világbajnok lettem, hanem azt, amikor az ezt megelőző nap ezüstérmet szereztem száz méteren. Ez a pillanat sokkal jobban megragadt bennem: Grazban rendezték akkor a világbajnokságot, a lelátó tele volt magyarokkal, amikor felnéztem a medencéből mindenki őrjöngött, és akkor tudatosult bennem, hogy elértem, amit akartam. Addig ugyanis nem volt nemzetközi eredményem. A másik, amit kiemelnék az a világjátékok, ami szinte mindent felülmúl. A hangulat remek volt, a magyar csapat tagjai kijártak egymás versenyeire, s mivel Lengyelország rendezte akkor a világjátékokat sok magyar utazott el Wroclawba, így amikor Petrával (Senánszky Petra a Debreceni Búvárklub versenyzője– a szerk.) ketten felállhattunk a dobogóra az hihetetlen érzés volt.

Varga Krisztina eredményei

Felnőtt válogatott kerettag

Junior világbajnoki érmek: 1 arany, 1 ezüst, 2 bronz

Junior Európa-bajnoki érmek: 3 arany.

Felnőtt világjátékon elért érmek: 1 ezüst, 1 bronz, váltóban negyedik.

Felnőtt világbajnoki érmek: 3 ezüst, 5 bronz.

Felnőtt Európa-bajnoki érmek: 1 ezüst, 1 bronz.

75-szörös országos bajnok.

11-szeres diákolimpiai bajnok.