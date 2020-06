A forgatókönyv változatlan volt, mindent megnyertek

A 2007/2008-as idénynek átalakult csapattal – hatan érkeztek, s négyen köszöntek el – vágott neki a Kométa Kaposvár SE együttese. A csapat mestere Zarka Péter lett, aki az előző szezonban is ott ült a kispadon Mészáros Péter segítőjeként. Ami a társaságot illeti, Schulcz István, Csala Bernát, Kaszap Tamás és a szerb Igor Csosovics érkezett, Affentáler Gábor és Nieselberger Attila a helyi utánpótlásból került fel, míg Németh Szabolcs, Mózer Zoltán, valamint az egy évvel korábban igazolt Maksa Zoltán és a szerb Marko Galasev elköszönt, akárcsak a kubai Carrión Noermis Chacon. Igaz, utóbbi menet közben visszatért a somogyi megyeszékhelyre, ellenben Igor Csosovicstól – miután nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket – jó két hónap múlva elköszöntek.

A forgatókönyv csupán annyit változott az egy évvel korábbihoz képest, hogy a Kométa Kaposvár SE most egy szettet átengedett. A március 6-án és 7-én rendezett Magyar Kupa négyes fináléjában a Kecskemétet, majd a döntőben a házigazda Dunaferrt is magabiztosan verték 3–0-ra. A bajnoki elődöntőben a Dág KSE volt az ellenfelük, s itt idegenben elvesztettek egy játszmát. A döntőben viszont a Kecskeméti RC Phoenix-Mecano volt az ellenfelük, s szettveszteség nélkül hozták az aranymeccseket. Május harmadikán volt az éremosztás Kaposváron, a Kométa KSE pedig már 11-szeres Magyar Kupa-győztes és kereken 10-szeres bajnokcsapat volt.

A Kométa-Kaposvár SE bajnok és Magyar Kupa-győztes csapata: Kántor Sándor, ifjabb Laszczik Iván, Horváth Dániel, Molnár Dávid, Bánhegyi István, Nagy József, Kovács Zoltán, Czintula Mihály, Schulcz István, Csala Bernát, Kaszap Tamás, Affentáler Gábor, Niezelberger Attila, Carrión Noermis Chacon (kubai), a vezetőedző Mészáros Péter.

Négy aranyérem is jutott Kaszapnak, Schulcznak és Niezelbergernek

A hazai pontvadászatban hozta a kötelezőt a Kométa Kaposvár SE, a nemzetközi porondon viszont most nem ment annyira. A Közép-európai Ligában például 10 csapat közül a középmezőnyben végeztek: az ötödik helyre voltak jók pontosan ötven százalékos teljesítménnyel.

Akkoriban némi túlzással szinte állandóan úton volt a társaság. Decemberben például Montenegróba, egészen pontosan Podgoricába repültek CEV Kupa-mérkőzésre, hogy aztán autóbusszal folytassák az útjukat Budvára. Csütörtök estére esett a kupameccs, másnap pedig indultak haza. A csapat busza felment értük Budapestre, Ferihegyre, s onnan kapásból Sopronba utaztak, másnap pedig irány Bécs. Ekkor játszották az utolsó Közép-európai Liga-meccsüket az Aon hotVolleys Wien csapatával, s akkor történetesen az osztrák együttest erősítette Dávid Zoltán és Tomanóczy Tibor is.

Az utánpótlás is kitett magáért ebben a szezonban. Kaszap Tamásnak, Schulcz Istvánnak és Niezelberger Attilának például négy arany is jutott, miután a nagy csapat tagjaként bajnokok és Magyar Kupa-győztesek lettek, s az 1. MCM-Kométa Kaposvár SE junior gárdájával, valamint a fiatal kaposvári utánpótlás-játékosokra épülő NB II.-es junioregyüttessel is bajnokok lettek. Az 1. MCM-Kométa Kaposvár SE gyermekcsapata bronz­érmes lett.

A Kodály Zoltán Általános Iskola IV. korcsoportos csapata második lett, a Bartók Béla Utcai Általános Iskola III. korcsoportos amatőr csapata pedig bronz­érmet szerzett az országos diákolimpiai döntőben.