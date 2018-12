A Fradit is verte a rangadón a Csurgó

Izgalmakban és fordulatokban gazdag mérkőzést láthatott a szépszámú csurgói szurkolótábor a Fradi elli rangadón. A vendégek nyolc forduló óta veretlenek a bajnokságban, és a Csurgó sem talált legyőzőre hazai pályán eddig, így a találkozó egyben arról is szólt kinek sikerül megőrizni a győzelmi sorozatot.

Hadziomerovics találataival indult a mérkőzés és Zaponsek is biztos hátországa volt a hazai gárdának. Idegesen kapkodva játszott a Fradi és ezt a csurgói játékosok könyörtelenül kihasználták. Azonban ez a jó játék csak rövid ideig tartott és a vendégek Pordán vezérletével kiegyenlítettek. Rade Mijatovics is elkapta a kapuban a fonalat és sorra hárította a csurgói lövéseket. Ennek köszönhetően a fővárosi együttes nem csak kiegyenlített, hanem a vezetést is átvette Ancsin hatalmas bombagóljával. Innen a vendégek percei következtek akik rendre betaláltak. A félidő hajrája azonban a hazaiaknak sikerült jobban.

A vendégek az utolsó öt percben elvesztették a fonalat, míg a somogyiak zsinórban öt gólt is szereztek, így ismét a Csurgó vezetett. Ez az előny a félidő végét jelző sípszóig meg is maradt. A második játékrész Schuch kiállításával és Cehte góljával kezdődött, és tovább nőtt a különbség a két együttes között. A találkozó 37. percében Horváth Attila időt kért, ami eredményes is volt, hiszen Orjonikdze kétszer is bevette Zaponsek kapuját, sőt lerántásáért Cehte két perces büntetést is kapott. Ekkor már csak egyetlen gól volt a különbség a csapatok között. A hazai együttes azonban nem adott több lehetőséget a vendégeknek. Vasvári, Szeitl és Hadziomerovics eredményes védekezésének és Vasics eredményes támadójátékának köszönhetően ismét nőtt a hazai előny. Ancsin kiváló játékkal tartotta a vendégeket, de ez kevés volt a győzelem megszerzéséhez.

– Magas hőfokú találkozón vagyunk túl – értékelt Bencze József, a csurgóiak vezetőedzője. – Határozott és megfelelő keménységű volt a védekezésünk. Ancsin Gáborra külön készültünk, de nem mindig sikerült semlegesítenünk a játékát és ez többször is megbosszulta magát. Az első félidőben sok technikai hibánk volt ezt a Fradi kihasználta. A csapatjátékunkat ismét csak dicsérni tudom, hiszen nagyon nehéz hét van a hátunk mögött. A mai találkozón külön szeretném megköszönni a szurkolóink hathatós támogatását.

– Sajnos nem sikerült a bravúr, nem tudtuk meglepni a Csurgót – mondta Horváth Attila, a Ferencváros vezetőedzője. Nem a megbeszéltek szerint játszottunk és ez megbosszulta magát.Sajnos szétesett a védekezésünk és a támadójátékunk, csak futottunk az eredmény után. Hiába variáltam a védelmet a támadásunk akadozott. Ezen a szinten nem lehet nyerni, ha a húzóembereknek nem megy a játék. A rangadókhoz ennél több kell.

Csurgói KK–FTC 28–25 (13–11)

Csurgó, 800 néző. V: Andorka, Hucker.

Csurgói KK: Zaponsek – Vasics 9 (3), Asztrasapkin 6, Hadziomerovic 3, Toszkics 2, Kovacevic 2, Hanusz. Csere: Balogh (kapus), Vasvári, Varjú, Tóth A., Cehte 4, Szeitl, Oslak 1, Nagy Sz. 1, Farkas T. Vezetőedző: Bencze József.

FTC: Mijatovics – Bujdosó 1 (1), Ancsin 8, Debreczeni 2, Andjelics 4, Orjonikidze 4, Pálos 3. Csere: Zernovic (kapus), Holdosi, Schuch, Szakály 1 (1), Oláh 1, Pordán 1, Lukács, Mikita, Kovacsics. Vezeztőedző: Horváth Attila.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 2/2

