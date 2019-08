A franciák sem tudták megállítani a remeklő Siófokot

A dél-koreai válogatott, az LK Zug és Kisvárda legyőzése után hétfőn késő délután a Besancont fogadta a Siófok KC csapata zárt kapus összecsapáson. Az első perctől kezdve hatalmas iramot diktált mindkét együttes. A hazaiaknál Andrea Kobetic klasszis teljesítményt nyújtott és 9 góljával a mezőny legeredményesebb játékosa volt.

Nemzetközi női előkészületi mérkőzésen:

Siófok, Kiss Szilárd Sportcsarnok

Siófok KC–Besancon (francia) 34–21 (14–10)

Siófok KC: Solberg – Böhme 1, Tomori 3, Pena 4, Kobetic 9, Aoustin 2, Jezic 4. Csere: Szikora, Csapó, Mazák-Németh, Such 2, Wald, Niombla 4, Póczik, Lapos, Janjusevic, Hársfalvi 2, Drabik 3. Vezetőedzdző: Tor Odvar Moen.

Kiállítások: 4 perc, illetve 6 perc. Hétméteresek: 5/3, illetve 2/1.

A csapat öt hete együtt van már, eddig kifogástalan a hangulat a felkészülés nehézségével együtt. – Az első naptól kezdve nagyon jól érzem magam a Balaton partján – fogalmazott a csapat honlapjának adott interjújában a kapus Szikora Melinda. – Számomra különösen motiváló volt, hogy számos külföldi játékos van a keretben különböző nációkból. Itt szeretnék kitérni arra, hogy mire gondolok. Úgy gondolom, hogy amikor a magyar bajnokságban és egyes csapatokban olyan játékosok játszanak, mint például Andrea Kobetic vagy Silje Solberg, az a magyar játékosok fejlődését is segíti. Meglepett az a munkamorál, ahogy egy-két játékos dolgozik nap, mint nap. A legpozitívabb csalódás a kapustársam, Silje személyisége, a játékhoz való hozzáállása. Remekül kijövünk egymással, egy kapus számára talán az a legfontosabb tényező, hogy a társával a lehető legjobb kapcsolatban legyen – értékelte az első heteket Melinda. – Jó érzés, hogy olyan lányok is vannak az öltözőben, akikkel már nagyon régóta barátok vagyunk, de az elsődleges az volt számomra, hogy egy új közegbe be tudjak illeszkedni, új embereket ismerjek meg, új impulzusokat kapjak.

Még sok a munka a szeptemberi kezdésig



A Besancon egy nagyon jó csapat, ezt ma is megmutatta – fogalmazott a csapat hivatalos honlapjának Tor Odvar Moen, a Siófok KC vezetőedzője. – Az iram hatalmas volt, pontosan ilyen stílusú mérkőzésekre van szükségünk a felkészülés ezen szakaszán. Közeleg a bajnoki rajt, élesedni kell. Úgy látom, hogy jó állapotban vagyunk, de még sok munka vár ránk a szeptemberi kezdésig.