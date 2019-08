A Gyirmót ellen szerezheti meg első győzelmét a siófoki csapat

Két döntetlen után a visszafogott rajtot produkáló, sokak által a feljutásra is esélyesnek tartott Gyirmótot fogadja a BFC Siófok vasárnap 19 órakor a Labdarúgó NB II. harmadik fordulójában.

A korábban Siófokon is sikeresen dolgozó Csertői Aurél együttese előbb otthon döntetlent játszott a Haladással (1–1), majd simán kikapott a városi rivális Győr pályáján (0–3). A balatoniak két bajnokin szintén egy találatot jegyeznek, valamivel jobban állnak, ám náluk is hiányzik a balmaziak ellen, hazai környezetben elhullajtott két pont.

A gyirmótiak legutóbbi vereségében benne volt a tizenkilenc éves Pálfi kapus, miként a siófokiak Haladás elleni ikszében is a hasonló életkorú halóőr, Benke. Nem jött be a szakemberek azon gondolata, mely szerint, ha már két fiatalnak pályán kell lennie, akkor az egyik az kapus legyen. Gál edzőnek úgy tűnik komoly kihívást jelent a megfelelő fiatalok megtalálása, hiszen a nyitó fordulóban Csibra, legutóbb pedig Benke nem tudott felnőni a feladathoz. Igaz, utóbbi védelmére el kell mondani, hogy nem könnyű 19 évesen kiállni a hali tábor elé… Az eredményesség viszont nagyban múlik a fiatalokon, igazoltak is kettőt a Honvédtól, Hejreczki, illetve Májer személyében.

Meg kell persze jegyezni, a nyitófordulóhoz képest Szombathelyen már sokkal jobban teljesített a csapat és akadtak remek teljesítmények is, mint például Csilusé vagy épp a büntetőt is kiharcoló Lorentzé. Némi öröm az ürömben, hogy eltelt két forduló és csak egy tizenegyesből elért gól áll a Siófok neve mellett, melynél hatalmas szerencséje volt a tavaszhoz képest most ősszel visszafogottabban játszó Szakálynak, aki ettől függetlenül legutóbb is kiosztott egy parádés passzt Horváth Péternek, aki viszont kihagyta a ziccert. Remélhetőleg a Gyirmót elleni bajnokin változik a helyzet és érkeznek az akciógólok is balatoniaktól.