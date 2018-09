A gyöngyösieket is legyőzte a remeklő Csurgó

A várakozásnak megfelelően egy színvonalas, küzdelmes mérkőzést láthattak a kézilabda szerelmesei Csurgón, hiszen mindkét együttes felkészült a másikból, de végül a hazai gárda ünnepelhette a két bajnoki pontot.

Villámrajtot vett a Gyöngyös a találkozó elején, hiszen négyszer is bevették Zaponsek kapuját, amelyekre Cehte találata felelt. Egészen a félidő derekáig tartott a vendég előny, amikor a kiválóan játszó Cehte egalizált, és Oslak találatával már a hazai csapatnál volt az előny. Bár Markez és Varsandán találatával sikerült zárkóznia a Gyöngyösnek, de a hazai siker nem forgott veszélyben.

– Mindent elkövettünk, hogy jól felkészüljünk a Gyöngyös játékából és ez sikerült is – értékelt Bencze József, a csurgói vezetőedző. – Az első játékrészben a védekezéssel, a fordulás után pedig a támadásainkkal voltam elégedett. Az első játékrész nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, de a második félidei kapusteljesítménnyel és a gyors gólokkal sikerült eldöntenünk a mérkőzést. Egy kiválóan felkészített, nagyon jó csapatot győztünk le, amiben sokat segített lelkes szurkolótáborunk is.

– Nem tagadom, hogy bíztam a győzelemben, pontokért jöttünk Somogyba – mondta Konkoly Csaba, a gyöngyösiek mestere. – Jól kezdtük a találkozót, de nem tudtunk akkora előnyt szerezni, hogy az elég legyen a sikerhez. A második játékrész elejét elrontottuk és utána csak futottunk az eredmény után. Összességében a végeredmény vállalható, és innen már a Budakalász elleni találkozóra koncentrálunk.

Csurgói KK–HE-DO B.Braun Gyöngyös 29–26 (15–15)

Csurgó, 800 néző. Vezette: Felhő, Öcsi.

Csurgói KK: Zaponsek – Vaszics 5, Asztrasapkin 3, Toszkics 3, Hadziomerovic 2, Oslak 1, Kovacevic 5. Csere: Balogh T. (kapus), Cehte 8, Kerkovits, Vasvári, Hanusz, Nagy Sz. 1, Varjú, Szeitl 1, Farkas. Vezetőedző: Bencze József.

Gyöngyös: Tóth M. –, Urbán 2, Markez 5 (2), Duris 1, Sajin 3, Vilovszki 3, Varsadán 4 (1). Csere: Buzogány (kapus), Gábori 2, Gerdán, Herceg 1, István, M. Krivokapics 1, Németh 1, Ubornyák 3, Sipeki. Vezetőedző: Konkoly Csaba.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc. Hétméteresek: 1/0, ill. 4/3.