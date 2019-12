A Haladást fogadja a balatoni csapat az év utolsó bajnokiján

Az év utolsó bajnokiján a legutóbbi szezonban még élvonalbeli, jelenleg a másodosztályban kieső helyen álló, tizennyolcadik Szombathelyi Haladást fogadja a BFC Siófok vasárnap, 13 órakor.

Megint csak nagy lehetőség előtt a bajnokság második felére leeresztő, a második helytől egészen a hetedikig visszaeső BFC Siófok, mely, ha nyer, akkor akár az is megtörténhet, hogy nagyon jó pozícióban – hat pontra feljutás jelentő második helytől – tölthetik a téli szünetet. Ráadásul úgy futhatnak neki a tavasznak, hogy riválisak egy meccsel kevesebbet fognak játszani.

A sikerre pedig a rossz forma ellenére is minden esély megvan, hisz azt a Haladást fogadják, mely az eddigi tizenegy idegenbeli bajnokijából – tíz rúgott gól mellett – mindössze egyet tudott megnyerni, a Kazincbarcika ellenit. Ideális ellenfelek tehát a siófokiak számára, ráadásul a jobb oldali védő Habovda távozott a zöld-fehérektől, Kiss Bencze András pedig eltiltás miatt nem játszhat. Ott lehet viszont a pályán az a Medgyes, aki az elmúlt szezonban 37 bajnokin hét gólig jutott a sárga-kékekkel, most azonban egyetlen gólt jegyez a Haladásban.

A vendégeknél nem is a védekezéssel van a legnagyobb gond, hisz a kapott gólok alapján hat csapatnál is jobbak, viszont nagyon kevés gólt rúgnak, a tizenkilenc bajnokijukból haton is lenullázták őket. A csapat házi gólkirálya Novák mindössze három gólt jegyez, a somogyiaknál ezzel szemben a Szakály, Horváth Péter duó már tizennégynél jár, de még Magasföldi is többet szerzett Nováknál, négyet.

A közelmúltban azért adtak némi életjelet az első osztályból való kiesés után fokozatosan széteső vasiak, hisz a Budafok ellenében továbbjutottak a Magyar Kupában, melyben a nyolc közé jutásért a Kispest Honvéddal találkoznak, ám ezt követően, legutóbb kikaptak otthon a Gyirmóttól (0-1), vagyis nem szakadt át a bizonyos gát.

A legutóbbi tíz bajnokijából mindössze kétszer nyerő, legutóbb az alacsonyabb osztályú Dunaújvárosi ellenében még a Magyar Kupától búcsúzó, ezúttal az eltiltott Csilus nélkül felálló hazaiak esélyét tovább növeli, hogy otthon játszanak. Saját közönségük előtt tizennégy veretlen bajnokinál járnak, még márciusban kaptak ki utoljára, jó lenne, ha ez már így is maradna.