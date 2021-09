A hátszél és a jó taktika meghozta az aranyérmet

Az első helyen végzett a Vida Péter, Csizmadia Gábor, Miseta Gábor, Rauschenberger Miklós, Presztóczki Zsolt, Karsai Gábor alkotta egység – Viapan nevű hajójukkal – a VIII. Viapan Bavaria 32 országos bajnokságon, melynek a balatonlellei BL YachtClub előtti vízterület adott otthont.

A csapat a tizenegy futamból kilencet megnyert, így kétség sem férhetett hozzá, hogy megérdemelték a diadalt, s ezzel a dobogó legmagasabb fokára állhattak fel.

– Már esztendők óta együtt vitorlázunk a csapattal – tájékoztatott Karsai Gábor. – Ezt az ob-t úgy kell elképzelni, mint egy pályaversenyt, tehát a BL YachtClub előtt másfél kilométeres up and down pályát jelölnek ki. Fölfele széllel szemben krajcolnak a hajók, aztán két bója megkerülése után, hátszélben folytatódik a megméretés. Egy futam kettő körből állt, s összesen tizenegyszer vágott neki a távnak a mezőny.

Egész évben készültek a bajnokságra, többször kimentek a Balaton vízére edzeni. A nagy megméretés csütörtökön kezdődött, de már hétfőtől napi hat–nyolc órán át szelték a magyar tenger habjait, s minden apró részletre odafigyeltek, ami fontos lehet a viadalon.

– Próbálgattuk a beállításokat, többek között állítottunk az árbócon is, s lemostuk a hajó alját, hogy megszabaduljon az algától – avatott be a részletekbe a már országos bajnok Karsai Gábor. – Csütörtök délutántól aztán indult a verseny, melyen naponta maximum négy futamot rendeztek. Talán az lehetett a győzelmük egyik titka, hogy a taktikánkat teljesen a szélhez igazítottunk, de az is kellett a sikerhez, hogy a hátszeles szakaszokon nagyon jól tudtunk menni. Az osztályunk zárófutama október 16-án lesz, a Rudi Trans 4kezes East jelenti majd az idényünk végét.

Hagyomány, s az idén is így volt, hogy a futamok végeztével a parton folytatódott a program, minden este egy-egy hajó megvendégelte a többieket, s rendezett egy estét. A sütögetés közben kibeszélték az addig történteket, például jogos volt-e az, hogy valamelyik vitorlásnak ki kellett térni.

– A vízen élesben megy a „párbeszéd”, akár még óvásig is eljuthat egy-egy vitatott szituáció, de a szárazföldön már barátilag vesszük át a történéseket – tette hozzá.

Fotó: KnoTs Photography