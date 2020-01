A hazai döntetlen után Horvátországban folytatja az EHF-et az SKC

A hazai döntetlen (30-30) után ezúttal a horvát bajnok otthonában, Kaproncán csap össze a Siófok KC az EHF Kupa B csoportjának negyedik körében a még szintén vereten Podravka Vegetával vasárnap, 15.30 órakor. A csoport rangadóját a Sport2 televízió élőben közvetíti.

Egy siker gyakorlatilag a továbbjutást jelentene a balatoniaknak két fordulóval a csoportkör vége előtt, amire minden esélyük meg is van, hisz nagyszerű formát mutatnak. A válogatott szünetet követően lejátszott eddigi nyolc találkozójuk – egy Magyar Kupa, három EHF kupa és négy bajnoki – egyikén sem kaptak ki, hétszer nyertek. A Podravka volt az, melynek sikerült egy döntetlent kiharcolni ellenük, ráadásul a Kiss Szilárd Sportcsarnokban! Igaz, számukra legjobb időpontban hozta össze őket a sors(olás) a Siófokkal, mely egy Cisnadie és egy Debrecen elleni idegenbeli meccsek után volt, ráadásul szerencséje is volt a horvátoknak, hisz lefújás előtt öt perccel még négygólos hátrányban voltak.

Kaproncán is nagy ellenállásra lehet tőlük számítani, hisz egy Bajnokok Ligájából érkező együttesről van szó, melyből például Stanko a sorozatban legutóbb Final Fourba jutó Metz együtteséhez szerződik. Saját közönségük előtt különösen veszélyesek, amiről a Vipers is tudna mesélni, mely tavaly októberben elbukott a 2500 néző előtt rendezett BL találkozón, a Fran Galovic Sportcsarnokban (25-24). Jobb csapat persze a Siófok, erősebb játékoskerettel, amit a Győr legyőzése is jól mutat, ám mindezt érvényesíteni is kell, amihez komoly munkát kell végezniük a pályán Tomoriéknak, akinek ebben az EHF szezonban úgy tűnik, jobban megy idegenben! A legutóbb úgy nyerték meg ezt a sorozatot, hogy hazai pályán mindenkit legyőztek, ám a mostaniban már a Nantes nyerni tudott a Kiss Szilárd Sportcsarnokban, ahonnan a Podravka is ponttal távozott. Fordult a kocka, eddig idegenben veretlenek, amit jó lenne megőrizni.

A két horvát légiós Jezic és Kobetic számára bizonyára különleges találkozó lesz ez, különösen Kobeticnek, aki két szezont is eltöltött a városban, ahol kétszeres bajnok és kupagyőztes lett. Az első szezonjában (2008/2009) ötvenöt gólt szerzett a Bajnokok Ligájában, olyan játékostársai voltak, mint a most Debrecenben játszó Bulath, Todorovska, Dokic, vagy a kapuban Ungureanu. A következő BL szezont (2009/10) negyvennéggyel zárta, majd Ljubljanába igazolt. Bizonyára mindketten nagyon várják ezt a kupameccset, Kobetic idén lesz tíz, Jezic pedig öt éve, hogy elhagyták Horvátországot. Remélhetőleg mindkettő remek teljesítménnyel tér vissza a Fran Galovic Sportcsarnokba, ami nagyban hozzájárulhatna egy újabb siófoki sikerhez.