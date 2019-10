A honvéd ellen küzd a Rákóczi szombaton

A tabella nyolcadik helyén álló Budapest Honvéd vendége lesz az OTP Bank Liga NB I. tizedik fordulójában a sereghajtó Kaposvári Rákóczi FC.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A szombaton 17 órakor kezdődő találkozónak a Bozsik Stadion építése miatt az Új Hidegkuti Nándor Stadion ad majd otthont. A bajnokságot borzasztóan kezdet az előző szezonban a negyedik helyet megszerző, s ezzel az Európa-liga selejtezősorozatában is induló Kispest. A fővárosi piros-feketét ugyanis az első négy fordulóban még pontot sem szereztek, de ezt követően magukra találtak, s elindultak felfele a tabellán. Az olasz Giuseppe Sannino által irányított együttes a legutóbbi három fordulóban nem talált legyőzőre, így a Rákóczi ezúttal is igen nehéz bajnoki mérkőzés vár. A zöld-fehérek ugyanis nem tudtak pontot szerezni a legutóbbi két mérkőzésükön, bár ez benne volt a játékukban.

– Egy feljutó csapatnak mindig nehéz az új bajnokság, most sem vár ránk könnyű mérkőzés, de természetesen nem feltartott kézzel megyünk – nyilatkozta Waltner Róbert, a Kaposvári Rákóczi FC edzője. – Az segítene a helyzetünkön, ha az ellenfél nem ellenünk szerezné meg az év gólját és az adódó helyzetekből be tudnák találni. Fontos, hogy a fordulópontokból jól jöjjünk ki, remélem ez sikerülni fog, s a szerencse is mellénk áll. A Honvédnak minőségi játékosai vannak a védelemük nem igazán változott a bajnokságot nyerő csapathoz képest. Sőt, Vadócz Krisztián leigazolásával erősödött is. A támadósorban pedig ott van Davide Lanzafame, kétszeres gólkirály, valamint a Bundesligát is megjárt Anis Ben-Hatira. A kispadról pedig be tud szállni a Liverpoolban is játszó David N’Gog, vagy a Fradiban is megfordult Amadou Moutari.