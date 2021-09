A horvát bajnoki futamot és a Közép-Európa Kupát is megnyerték a somogyi rallysok

Az abszolút második helyen végzett a Ford Fiesta R5-el versenyző Kovács Antal, Istovics Gergő (Rally Café Racing) alkotta páros a Kumrovec rallyn.

Sikeres verseny, talán a legjobban így tudnám jellemezni a Kumrovec rallyt – fogalmazott Istovics Gergő. – Sokadik éve veszünk részt a horvát megméretésen és minden évben nagy várakozással tekintünk rá, köszönhetően annak, hogy számunkra nagyon kellemes emlékeket idéz elő, valamint a környék, a rendezés, és a pályák is szenzációsak.

Az idén a rally világbajnokság miatt, melynek a zárónapja ugyanezen a környéken zajlott, a viadal a szokásos március elejéről került szeptember elejére.

– Ez alapjában véve nem nagy változás, azonban most mégis ez adta a verseny sava-borsát – elevenítette fel a kaposvári navigátor. – Hiszen amíg tavasszal szinte mindig hideg van és jellemzően sár-por borítja a pályákat, addig most verőfényes napsütés és tiszta pálya fogadta a 68 párost számláló mezőnyt, amelynek összetétele az idén is változatos volt. A „tiszta pályákon” olyan jelentős tempókülönbség volt a megszokotthoz, hogy csak kapkodtuk a fejünket és rengeteget voltunk a levegőben, köszönhetően a sok bukkanónak.

Az osztrák kétszeres bajnok is tiszteletét tette a futamon, számítottak rá, hogy ő lesz az esélyes, de nyilván nem feltartott kézzel mentek a csatába.

– Ezt jól mutatta, hogy sikerült szakaszt is nyernünk előtte, azonban gyorsan reagált, és egy fokozattal feljebb kapcsolt, így utána viszonylag tisztes távolból követtük az összetett állásban – tette hozzá a kaposvári Istovics Gergő. – Azonban hála a problémamentes versenynek, a jó tempónknak, és a remekül működő autónknak, a mögöttünk lévőkhöz képest mi is nagy előnyt tudtunk kialakítani így tulajdonképpen eseménymentes futamot zártunk az abszolút második helyen. Azonban mivel az osztrák riválisunkat nem értékelték a horvát bajnokságban így azt sikerült megnyernünk és hab a tortán, hogy a CEZ (Közép-Európa Kupa) első helye is a miénk lett.

Boldogan és motiváltan térhettek tehát haza Kumrovecből és készülnek a bajnokság zárófutamára, melyet Porecben rendeznek, ahonnan szeretnének hasonló szép eredményekkel hazatérni.