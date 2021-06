A jövő legnagyobb reménységei tempóznak a versenyuszodában

Újra nagyszabású eseménynek ad otthont a Csik Ferenc Versenyuszoda, hiszen négy napon keresztül Kaposváron tempóznak az ország legtehetségesebb fiatal úszói, hogy minél jobb eredményeket érjenek el a XCIII. ifjúsági országos bajnokságon.

Az ifi ob szerdán kezdődött és vasárnap fejeződik majd be, a viadalon 67 egyesület több mint 400 sportolója vesz részt.

– Ez az uszoda egy csodálatos létesítmény, melyet az avatást követően nemcsak a kaposvári úszok használhatnak, hanem a szövetség bizalmát is elnyerte, így több országos bajnokságnak is otthont adott már – emelte ki nyitóbeszédében Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – Bízunk abban, hogy az országos viadalok után akár nemzetközi, esetleg kontinentális versenyeket is rendezhetünk majd Kaposváron.

– Öröm, hogy újra itt rendezhetünk versenyt, hiszen Kaposvár egy kiváló helyszín – fogalmazott Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke. – Ezt már korábban is bizonyította a város, az ifjúsági országos bajnokságon, a rövidpályás országos bajnokságon és a tavaly decemberi országos bajnokságon is. A mostani ifjúsági országos bajnokság azonban nemcsak egy bajnokság a sok közül, hanem egy kvalifikációs lehetőség is az Európa-bajnokságra. Így mindenkinek szurkolok, hogy hozza ki magából a lehető legjobbat.

– A verseny szervezését már az év elején elkezdtük, de szerencsére egy remek, évek óta bizonyító csapatunk van, így szépen haladtak a munkálatok – tudtuk meg Virovecz Richárdtól, a rendező Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszó szakosztályának vezetőedzőjétől. – A járványügyi szabályok okoztak csak némi nehézséget, hiszen ezekre folyamatosan reagálnunk kellett, így egyelőre zárt kapuk mögött tartjuk meg a versenyt.