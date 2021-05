A Kadarkút lett a második a megyei első osztályban

A Kadarkút nyert Segesden, a Balatonkeresztúr pedig döntetlent játszott Somogysárdon a Somogy megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában, így Pandur Ádám csapata szerezte meg a második helyet.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként még lelkesedett Kínáért

Valószínűleg sokáig fogunk még emlékezni erre szezonra, no nem csak az eredmények miatt. A koronavírus-járvány ugyanis alaposan átírta a bajnokság lebonyolítását. Több mérkőzést is el kellett halasztani a megbetegedések miatt, sőt volt olyan találkozó is, melyet egyáltalán nem tudtak megrendezni. Még nézők előtt indult útnak a labda augusztus 15-én, aztán ahogy haladtunk előre, úgy gyűrűzött be a megyei fociba is a járvány. Aztán a Magyar Labdarúgó Szövetség úgy határozott, edzeni és játszani is lehet, ám nézők nem lehetnek a mérkőzéseken. S az együtteseknek volt egy olyan lehetőségük, hogy egyoldalúan halaszthatták el a mérkőzésüket, ha őket is érintette a COVID 19. Sajnos ezzel több csapat is kénytelen volt élni, így eshetett meg, hogy például a későbbi bajnok Balatonlelle májusban szerda-szombat ritmusban lépett pályára, de a Hetesnek volt a legtöbb elmaradt meccse.

Végül határidőre befejeződött a pontvadászat, igaz ez nagy szervezési feladatokat rót a csapatokra és a Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatóságára is, így mindkettejüknek jár a kalapemelés.

A 26. forduló eredményei

Somogysárd–Balatonkeresztúr 1–1 (0–1)

Somogysárd. V.: Agócs Á.

Somogysárd: Horváth N. – Páger B., Baranyai D., Kulcsár K., Kuti R., Kuti K., Nagy A. (Kuti S. a 67. percben), Ato, zalivadnij P., Orbán R., Házi Á. (Németh Á. a 63. percben). Vezetőedző: Weimann Gábor.

Balatonkeresztúr: Oswald D. – Olti A. (Papp K. a 29. percben), Bartha M., Slezák B. (Gyenis R. a 74. percben), Horváth M., Gelencsér A., Nagy Sz., Páli N. (Bogdán T. a 63. percben), Kozma M., Horváth D., Kovács K.. Vezetőedző: Páli Norbert.

Gólszerzők: Kuti K. a 49. percben, illetve Slezák B. a 17. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Somogysárd–Balatonkeresztúr 8–1.

Mivel a vendégek döntetlent játszottak Somogysárdon, s a Kadarkút nyert, így a dobogó harmadik fokán zárták a pontvadászatot, s ez történetük legjobb eredménye.

Balatonlelle–Toponár 2–2 (1–1)

Balatonlelle. V.: Babos Cs.

Balatonlelle: Bogdán Á. – Buzsáki B., Laczkó D., Hegedűs Gy., Hrabovszki Z., Körmendy K., Hidvégi G. (Kovács D. a szünetben), Balogh B., Benke B., Neubauer M., Párkányi Zs. Vezetőedző: Keszei Ferenc.

Toponár: Czebei Á. – Pető T., Németh N., Ivusza G., Sándor G., orsós V., Decsi R., Fisli B. (Ágoston P. a 91. percben), Kovács P., Kabelács D., Miklós D. Vezetőedző: Ivusza Gábor.

Gólszerzők: Hrabovszki Z. a 2. percben, Balogh B. a 83. percben, illetve Németh N. 2 ( a 12. percben és a 77. percben).

Már bajnokként lépett pályára a hazai együttes, de volt törleszteni valójuk a Toponárral szemben. A vendégek alaposan felforgatott kezdővel léptek pályára, lévén az amúgy kiváló csatár, Ivusza Gábor a védelem közepén kapott helyett. A meccsen mindkét fél vezetett egyszer-egyszer, s végül döntetlen lett a végeredmény.

Hetes–Somogyjád 5–2 (3–1)

Hetes. V.: Schell Zs.

Hetes: Buchenauer A. – Heizer R. (tabi T. a 24. percben), Keszthelyi B., Simon R. (Horváth R. az 56. percben), Márton Cs., Kiss J., Sólyom G., Laki O., Lóki P., Prucsi M. (Károli Gy. a szünetben), Török B. (Kurjancsek M. a 86. percben). Vezetőedző: Nógely Péter.

Somogyjád: Tompa L. – Varga D., Bogdán G., Iványi Ö., Dörömböző G., Domokos J., Varga A., Madeira-Lopes C.,m Cser G., Bosnyák Á., Ferencz M. Vezetőedző: Hanusz János.

Gólszerzők: Kiss J. 2 (a 4. percben és a 27. percben – az elsőt büntetőből), Heizer R. a 10. percben, Horváth R. a 60. percben, Sólyom G. a 77. percben, illetve Cser G. a 44. percben, Domokos J. a 65. percben.

Az ifjúsági mérkőzés elmaradt.

A somogyjádiak egy győzelemmel és két döntetlennel az utolsó helyen zárták a bajnokságot, s vélhetően a következő szezonban már egy osztállyal lejjebb találkozhatunk velünk.

Segesd–Kadarkút 1–2 (1–2)

Segesd. V.: Balikó Z.

Segesd: Imrei R. – Keresztény G., Horváth M., Lakosa M., Gerlecz B. (Cziráki M. az 59. percben), Juhász Dezső, Balogh B. (Imrei M. a 69. percben), Patak B., Csatlós D., Cser V. (Baranyai B. a 87. percben), Juhász Dávid. Vezetőedző: Bérdi József.

Kadarkút: Strublics J. – Iván D., Simon R., Iványi B. (Kovács G. a 66. percben), Kovács K., Ferenczi M., Nemes P., Pandur Á., Kampf R., Jakabfi M. (Tollár J. a 85. percben), Németh D. Vezetőedző: Pandur Ádám.

Gólszerzők: Juhász D. a 28. percben – büntetőből, illetve Iványi B. az 5. percben, Kampf R. a 45. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Segesd–Kadarkút 4–3.

A Kadarkút élt azzal a lehetőséggel, hogy a Balatonkeresztúr „csak” döntetlent játszott Somogysárdon, hiszen mivel győzött, így a második helyen zárta a kiírást. Elnézve a Balatonlelle SE teljesítményét, illetve azt, mennyire egységes és kiegyensúlyozott volt ebben a szezonban a megyei első osztály élmezőnye, büszkék lehetnek az ezüstéremre a kadarkútiak.

Juta–Nagybajom 0–1 (0–1)

Juta. V.: Godina.

Juta: Vajda K. – Trimmel P. (Jovánczai I. a 61. percben), Horváth M., Zentai A., Keresztes F., Vadas Z., Böjte P., Makai M. (Szabó M. a 87. percben), Tóth M. (László T. a 81. percben), Kovács R., Dervalits S. Vezetőedző: Tóth Norbert.

Nagybajom: Czeferner R. – Fodor T., Kolumbán E. (Horváth B. a 82. percben), Tompa I., Babai G., Horváth P., Miskovics P., Pap-Tibol M. (György Zs. a 61. percben), Ribarics R., Vető Á., Cséfalvay D. Vezetőedző: Horváth Péter.

Gólszerző: Cséfalvay D. a 21. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Juta–Nagybajom 2–4.

Az újonc Juta bizonyította, helye van a legfelsőbb somogyi osztályban, úgy végeztek a kilencedik helyen, hogy alaposan megtépázta őket a koronavírus-járvány, volt olyan mérkőzésük, melyen nem is tudtak pályára lépni, így az ellenfelük kapta a pontokat. Ki tudja, mire lettek volna képesek, ha „megússzák” a megbetegedéseket. A Nagybajom élcsapatnak számított, s ezt igazolta is, hiszen az ötödik pozíciót szerezte meg.

A Csurgó–Tab ifjúsági- és felnőttmérkőzés is elmaradt, mert a vendégek nem tudtak elutazni az összecsapásra. A győzelemért járó három bajnoki pontot, 3–0-ás gólkülönbséggel, a hazaiak kapták meg. A Balatoni Vasas–Marcali is elmaradt, mert a marcaliak nem tudtak kiállni. A pontokat vélhetően a tóparti együttes kapja majd meg, de erről majd a Magyar labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatósága dönt majd. Az ifjúsági mérkőzésen a Vasas fiataljai diadalmaskodtak 1–0-ra, s ezzel meg is nyerték a pontvadászatot.

Mesterlövészek

A góllövőlista élcsoportja: 1. Kuti Krisztián (Somogysárd) 28 gól, 2. Horváth Milán (Balatonkeresztúr) 22 gól, 3. Benke Bálint (Balatonlelle) és Németh Norbert (Toponár) 19-19 gól, 5. Kiss János (Hetes) 18 gól, 6. Hrabovszki Zoltán (Balatonlelle) 17 gól, 7. Gergulás Ferenc (Nagybajom) 16 gól, 8. Ivusza Gábor (Toponár) 15 gól, négy labdarúgó szerzett 14-14 gól a megye egyes bajnokság során.

A Vasas győzött

A Balatoni Vasas SE együttese nyerte meg a megyei elsőosztályú labdarúgó-bajnokságot. A siófokiak 22 győzelemmel és két vereséggel 66 pontot gyűjtve zárták az élen a pontvadászatot. A második a Toponár, míg a harmadik a Marcali lett. Mindkét gárda 21 sikerrel és 3 vereséggel zárta a kiírást, ám a toponáriaknak plusz 180-as, a marcaliaknak pedig 134-es volt a gólkülönbségük.