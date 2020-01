A kapitány visszatért, simán hozta a kötelezőt a Diamant

A Jászberény otthonában játszotta az új év első mérkőzését az 1. MCM-Diamant Kaposvár extraligás női röplabdaegyüttese. A somogyiak eddigi szereplése kellemes meglepetés a legfelsőbb osztályban, hiszen kilenc győzelemmel és mindössze egy vereséggel zárták a szezon 2019-es szakaszát és ott voltak az első helyen. A hazaiak a hatodik pozícióból várták az összecsapást, így tehát a vendégek voltak a találkozó toronymagas esélyesei, de ebben a kiírásban egyetlen összecsapást sem lehetett félvállról venni.

Az első szettben jól tartották magukat a jászságiak, ám a vezetés szinte végig Sasa Nedeljkovic egyleténél volt, a játszma végére pedig a szerb Sara Klisura pimasz ejtése tett pontot.

A folytatásban is nagyon kemény odatették magukat a Ventura vezette hazaiak, sőt 6–5-nél a vezetést is átvették. Elég volt azonban egy-két hiba, s máris a Diamant tartott előrébb, ráadásul a blokk is összeállt, így időt kellett kérnie Makai Péternek, aki a rövid szünet alatt egyszerű játékot kért tanítványaitól. A rövidzárlat azonban továbbtartott: Tálas egy kiváló ütéssel, Djurics pedig egy ásszal jelentkezett, majd Klisura bombája is foghatatlan volt, így hat egységre nőtt a felek közötti különbség. Innentől pedig már nem volt visszaút, Sipicék magabiztosan behúzták a második felvonást is. Nem csak az újabb részsikernek örülhettek a kaposváriak, hiszen hosszú sérülés után – az idényben először – pályára léphetett Szerencsés-Miklai Zsanett is, aki azon melegében meg is szerezte első pontját.

A harmadik, s mint utóbb kiderült, utolsó etapban is az történt a pályán, amit Tálasék akartak. A jászberényiek nem találták a kiváló somogyi védekezés, valamit Sara Klisura, Lorena Sipic és Szűcs Kinga ellenszerét; fokozatosan elhúztak a vendégek, akiken látszott, nagyon jót tett nekik a három héten át tartó kőkemény felkészülés. A hajrában ugyan közelebb lopózott a házigazda, de a vendégek győzelme egy percig sem forgott veszélyben.

Győzelemmel kezdte tehát 2020-at az 1. MCM-Diamant Kaposvár, így újra az élre állt a női röplabda Extraligában. A somogyiaknál, aki pályára lépett, hozzátette a magáét, így a mérkőzés végén joggal örülhettek a csapatot elkísérő lelkes szurkolók.