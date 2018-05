A kaposváriaké a kilencedik hely

Az idősebb Berta József irányította Kaposvári VK társulata szerezte meg végül a kilencedik helyet, miután a mindent eldöntő szerda esti pécsi találkozón a harmadik negyedben faképnél hagyta a házigazdákat, s végül négy góllal nyert.

A házigazda pécsiek kezdtek ugyan jobban, ám az első negyed utolsó percében a vendég somogyiak kétszer is bevették ellenfelük kapuját – előbb a montenegrói légiós Nikola Giga váltotta gólra az ötméterest, majd bő fél perccel később Juhász-Szelei Norbert szaggatta a hálót –, így döntetlenre hozták az első etapot. A második negyedet már a kaposváriak uralták, s egy gólos előnnyel vonulhattak rövid pihenőre. Szünet után aztán nemes egyszerűséggel állva hagyta ellenfelét az idősebb Berta József vezette Kaposvári VK társulata, miután egymás után négyszer is betaláltak, s a tetemesnek tűnő előnyből négy gólnyi a végére is megmaradt. A végeredményt a csereként érkezett Németh Levente állította be, aki 11 másodperccel a vége előtt vette be a pécsi kaput.

Négy nappal korábban a párharc második felvonásán eldőlt, hogy ebben az évben megőrizte hazai veretlenségét a Kaposvári VK alakulata. Szerdán este Pécsen az is véglegessé vált, hogy a kaposvári együttes zárja a kilencedik helyen a bajnoki sorozatot, míg a Pécsi VSK-Mecsek Füszért együttesének a 10. hely jutott.