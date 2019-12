A Kecskemétet verte hazai pályán a Kaposvári KK együttese az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság újabb mérkőzésén.

Hazai mérkőzéssel folytatta szereplését a Kaposvári KK együttese a bajnoki alapszakaszban. A somogyiak mindenképp szerettek volna javítani, a múlt heti, Jászberénytől elszenvedett vereség után.

A hazaiaknál a térdsérülést szenvedő Rashun Davis végül vállalta a játékot, így rá is számíthatott Fekete Ádám vezetőedző. A találkozó előtt a kaposvári szurkolók molinóval köszöntötték a nyári sajnálatos autóbalaesete után a csarnokba visszatérő Turáni Tivadart, aki a hosszú éveken át időmérőként segítette a zsűriasztal személyzetét.

Az első kecskeméti találatra Davis válaszolt triplával, de a hibátlanul dobó Djeraszimovicsot nem tudták tartani a hazaiak. Lalic két duplája után aztán hamar jött Forray első időkérése, ám a csereként érkező Dramicsanyin is triplával köszönt be volt csapatának. A Thomas ellen megítélt sportszerűtlen hiba után is tartotta előnyét a korábban látottaknál sokkal energikusabban és fegyelmezettebben kosárlabdázó kaposvári együttes. A negyed kilenc pontos vezetéssel zárult. A folytatásban is a kaposváriak irányították a meccset, Ponjavics zsákolása után 37–22 állt az eredményjelzőn, tripláját követően pedig húsz fölé nőtt a különbség.

Ezen faragott némiképp Thomas és Kucsera, ám Baki a legjobbkor jelentkezett újabb hármassal. A nagyszünet után Hendlein volt eredményes távolról, lalic pedig egy 2+1-es akcióval villant. A vendégek Djeraszimovicsra számíthattak ugyan, de egyedül ő jutott el tíz pontig a 26 perc alatt. Davis ziccere a harminc pontos különbséget jelentette 66–36-nál. A tetemes előny birtokában végre nyugodtan fordulhattak a záró szakaszra a hazaiak. Ekkor már csak a különbség mértéke volt kérdéses, a vendégek láthatóan beletörődtek a megmásíthatatlanba. Az utolsó percekben a fiatalok is bekapcsolódhattak a játékba, s végül nyertek a hazaiak, akik így sikeres csata után utazhatnak december 20-án Székesfehérvárra a következő bajnoki fordulóban.

Kaposvári KK–Kecskeméti TE-Duna Aszfalt 87–62 (27–18, 26–13, 17–12, 17–19)

Kaposvár, Kaposvár Aréna, 800 néző. Vezette: Papp P., Mészáros B., Kulcsár T.

Kaposvári KK: Davis (), Norfleet (), Ponjavics (), Hendlein (), Lalic (). Csere: Dramicsanyin (), Baki (), Krnjajszki (), Bogdán (), Puska (). Vezetőedző: Fekete Ádám. Edző: Filipovics Gordan.

Kecskeméti TE-Duna Aszfalt: Wittmann (), Thomas (), Djeraszimovics (), Djuraszovics (), Karahodzsics (). Csere: Révész (), Lewis (), Kucsera (), Vukcsevics (), . Vezetőedző: Forray Gábor.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 9–6, 7. perc: 17–8, 12. perc: 30–20, 17. perc: 44–26, 22. perc: 56–33, 27. perc: 64–36, 32. perc: 73–43, 37. perc: 81–54. Jók: Davis, Ponjavics, Lalic, Dramicsanyin, Hendlein, illetve Djeraszimovics, Karahodzsics.

Fekete Ádám:

– Nagyon örülök, hogy nyerni tudtunk, megérdemlik a dicséretet a játékosaink. Most az volt célunk, hogy teljesen más felfogásban játsszunk, mint az a legutóbbi mérkőzésen sajnos nem sikerült. Akkor két győztes meccsből jöttünk és nem tudtunk úgy felpörögni és olyan ritmusban játszani, ami elegendő lett volna a magyar bajnokságba, hogy bárkit is legyőzzünk. Az is fontos volt, hogy valamit adjunk vissza a szurkolóknak abból, ami a múltkor elmaradt. Tudtuk, hogy a Kecskemétnek nagyon nehéz menete kezdődik, hiszen szerdán már játszanak a Péccsel, lehetett arra számítani, hogy nagyobb rotációval játszanak, mivel kulcsmeccsük következik. Azt gondolom ezt ki tudtuk használni.

Forray Gábor:

– Gratulálok a Kaposvárnak, jól felkészültek, jól játszottak ezen a mérkőzésen. Tipikusan az az este volt, hogy ha ezt a meccset reggelig játsszuk, akkor sem tudtunk volna nyerni. Amibe belefogtunk, az minden balul sült el és a Kaposvárnak pedig minden sikerült. Ez nem azt jelenti, hogy kisebbítem az érdemeiket egyszerűen a sport az ilyen. Vannak olyan napok. Mi két hármast tudtunk bedobni, a kaposváriak tizenegyet. Nem jó ritmusban kezdtük el a meccset, amikor kicsit feljebb zárkóztunk, mindig jött egy extra kosár, ami visszanyomott bennünket. Van ilyen nap, igyekszünk tanulni ebből, át fogjuk beszélni, de holnaptól arccal a Pécs felé.