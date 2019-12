A kecskemétiek ellen javíthat a Kaposvári KK

A Kecskeméti TE-Duna Aszfalt csapata ellen folytatja a bajnoki pontvadászatot az alaszakaszban a Kaposvári KK együttese. A találkozót a korábban megszokott meccsidőpontban, szombaton, ám 19 órakor rendezik a Kaposvár Arénában.

A somogyiak igencsak hullámzó teljesítményt nyújtottak az elmúlt hetekben. A Pécsen aratott nagyszerű győzelmet követően jó lehetőség volt a felzárkózásra, hiszen három hazai meccs következett. Ennek első lépcsőjeként a naturtex-SZTE Szeged alakulatát sikerült is az elvártaknak megfelelően legyőzni, ám a folytatás már nem úgy alakult, hogy azt a kaposvári csapat, illetve a szurkolók elképzelték. Az addig nyeretlen Jászberényi KSE alapos leckét adott a somogyiaknak a múlt héten, amikor igaz, hogy csak egy ponttal, de mégiscsak alulmaradtak Hendleinék. Ez azt is jelentette, hogy a kilencedik helyről nem sikerült elmozdulni és a riválisok is kedvezőbb helyzetbe kerültek a kaposváriakkal szemben. Bakiék eddig négy győzelem mellett hat vereséget kellett, hogy elkönyveljenek.

A folytatás pedig még nehezebbnek tűnik, Már csak amiatt is, mert a jászságiak ellen nem csak a meccset, de a megsérülő amerikai Rashun Davist is elveszették a somogyiak. Kiesése érzékeny veszteség, páne ha hozzátesszük, hogy az érkező kecskemétiek a negyedik helyen állnak az NB I./A csoportos tabellán. Forray gábor vezetőedző alakulata eddig hat győztes meccs mellett mindössze három alkalommal szenvedett vereséget. Nagyon masszív és kontrollált kosárlabdát játszanak. Nem lesz könnyű feltörni a védelmüket. Az elmúlt fordulóban látottak alapján ráadásul a somogyiaknak elsősorban a támadójáték hatékonyságán kell javítani, ahhoz, hogy érdemi esélyük legyen a kecskemétiek ellen.

Ami pedig még az idei folytatást illeti, az sem lesz sétagalopp. December 20-án, pénteken 19 órakor az Alba Fehérvár, majd december 29-én vasárnap 18 órakor az Egis Körmend vendégei lesznek a kaposváriak.

Közben a kaposvári klub fontos felhívást is közzétett! A Kaposvári KK egy-egy belépőjegyet ajánl fel minden véradónak, aki december 14-én 11.30 és 14.30 óraközt segít! Ekkor várják a véradókat a klubiroda melletti nagy tárgyalóba (az N szektor mögött).