A két évvel ezelőtt megkezdett úton halad tovább a Siófok KC

Hivatalosan július 1-én kezdődött a női kézilabda NB I.-ben szereplő Siófok KC csapatánál a Bent Dahl-éra, de az előkészületek, a felnőttcsapat programjának tervezése már gőzerővel zajlott a háttérben.

– Tor Odvar Moen a záróinterjújában azt mondta, folytatódni fog az a projekt, ami két éve elkezdődött.

– Mondtam már korábban is, hogy nem szeretnék nagy változásokat eszközölni, csak tovább haladni a megkezdett úton – nyilatkozta Bent Dahl a Siófok KC hivatalos honlapján. – Ennek az útnak az első éve nagyon sikeres volt és a második is hasonlóképpen zárulhatott volna. Ami az én szerepemet illeti, névlegesen előlépek, de ez semmit sem változtat az elképzeléseimen, a munkához való hozzáállásomon. Daniel Birkelund csatlakozott a szakmai stábhoz, mint másodedző. Ismerem őt, a munka megszállottja, nagy értéke lesz a stábnak. A céljaink továbbra is változatlanok.

– Mennyire lesz nehéz és egyben speciális négy hónapot követően munkába állni?

– Ezt egyelőre nehéz megmondani. Ez minden csapat számára egy teljesen új szituáció, egy új kihívás lesz. Az biztos, hogy a felkészülés elején óvatosnak kell lennünk, hiszen négy hónapja nem edzettek csoportosan a lányok, és ez egy kemény kontaktsport rengeteg testi ütközéssel.

– Ha már a felkészülésnél tartunk, miként építik fel a stábbal az előszezont?

– Július 6-án kezdődik a szakmai munka, előtte persze azért lesznek közös programok. Július 2-án a médiacsapat elkészítette a fotó- és videóanyagokat, amelyekre szükségük lesz a következő hónapokban. Másnap orvosi vizsgálaton és különböző teszteken vesz részt a csapat. A felkészülés első három hete többnyire fizikális és kondicionális munkával fog telni, de azért a pályára is felmegyünk majd. Vissza kell szerezni az erőt, a dinamikát, az állóképességet és az önbizalmat ahhoz, hogy a játékban is el tudjuk kezdeni az érdemi munkát. Az előszezon második felében pedig már a mérkőzéseken, a játékrendszereken és a taktikán lesz a hangsúly.

– Amikor az ügyvezetővel kialakították a majdnem végleges keretet, még úgy tűnt, a Bajnokok Ligájában fognak szerepelni.

– Az mindenképpen pozitívum, hogy sok kiemelkedő képességű kézilabdázó lesz az öltözőben, s annak is örülök, hogy sok magyar játékosunk lesz. Azt gondolom, az egyensúly is megfelelő az idősebb, tapasztalt és a fiatalabb, ígéretes játékosok között. Ez a klub jövőjére nézve is pozitív, hiszen sok feltörekvő tehetség kap helyet a keretben, amire hosszú távon lehet építeni. Tudom, sokan arról beszélnek, egy ekkora kerettel lehetnek nehézségek is a játékpercek tekintetében, ezt viszont én nem így látom. A játékosok extrán motiváltak, mindenki játszani szeretne és így komoly párharcok alakulnak ki. Arra fogják sarkallni egymást a lányok, hogy folyamatosan a maximumot hozzák ki magukból, és ezáltal egymásból is, és ebből a csapat fog profitálni. Nincsenek negatív érzéseim, egyfajta kihívás lesz, amit már nagyon várok.

– Évek óta egy kialakult edzői stáb dolgozik Siófokon és ez most sem változik, gyakorlatilag csak az Ön helyén van érkező…

– Ez nem rólam szól, ez egy csapatmunka, mely csak akkor működik, ha megvan a bizalom és én maximálisan bízom a stábban. Eszembe sem jutott új emberek után nézni. Úgy látom, hogy a kollégáim számára egyfajta életforma is lett az SKC. Motiváltak, elhivatottak és nem mellesleg végtelenül profik. A munkán kívül is remekül kijövünk egymással és szeretünk együtt lenni.

– Milyen elveket és milyen irányvonalat fog felvázolni a csapatnak a kezdéskor?

– Számomra egyszerű a képlet – munka, alázat, tisztelet és egyfajta szenvedély a játék és a klub iránt. Tapasztalt, felnőtt emberekkel dolgozunk együtt, akik mind tudják, miért vannak itt, mit szeretnének elérni. Minden nap úgy kell dolgoznunk, mint a legjobbaknak, vagy még annál is jobban, hiszen a legjobbakat szeretnénk legyőzni. Ha komoly célokért akarunk harcolni, akkor minden egyes nap úgy kell belenéznünk a tükörbe, hogy ma is mindent megtettünk, mindent kiadtunk magunkból. Soha nem mehetünk el a meccsre azzal a gondolattal, hogy ez könnyű lesz. Dolgozni kell, és ha azt érezzük, hogy ez nem elég a célok eléréséhez, akkor még keményebben kell dolgoznunk. Jelen pillanatban a számok alapján mi vagyunk a bajnokság harmadik legjobb csapata, tehát mi vagyunk a kihívók. Nekünk kell jobbnak lennünk, de ez csak kőkemény munkával sikerülhet.