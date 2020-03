A kézilabda jövőjéről is beszélgettek a NEKA szakmai napján

Második alkalommal tartottak szakmai napot a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémiánál. Olyan témákkal készültek az előadók, melyek az edzőképzésben, illetve az utánpótlás-nevelésben is fontos szerepet játszanak.

A Testnevelési Egyetem rektora, Mocsai Lajos „Az edzői munka kihívásai – A siker a részletekben rejlik” címmel tartott nyitóelőadást. Az elméleti ismeretanyagok mellett gyakorlati példák is alátámasztották a szakember előadását, aki személyes tapasztalatait is megosztotta a hallgatókkal. Napjaink egyik legképzettebb és legsokoldalúbb játékosa, Anna Viktorovna Vjahireva játékának elemzése is nagy tetszést aratott. A kiváló balkezes orosz játékos cselezéseit, pályán alkalmazott megoldásait egy videóanyagban mutatták be. A NEKA női szakágának négy edzője Hajdu János, Bohus Beáta, Siti Beáta és Woth Péter tizenegy mérkőzés anyagát rendszerezte.

A Berta Sándor videoelemző által összeállított anyagból kiderült, mitől ilyen eredményes a Rosztov-Don és a válogatott kis termetű, ám annál képzettebb jobbátlövője. A magyar női ifjúsági válogatott szakmai stábja pedig azt foglalta össze, mi vezetett az Európa-bajnoki címhez. Ifj. Kiss Szilárd szövetségi edző, Papp György edző és Szücs Martin erőnléti edző többek között a teammunka, a megfelelő kiválasztás fontosságát, valamint a sikeres erőnléti felkészítés és a megfelelő időben hozott jó döntések jelentőségét emelte ki.

A világbajnoki 5. hellyel történelmi sikert elérő férfi ifjúsági válogatott szakemberei Kárpáti Krisztián szövetségi edző, Pásztor István edző, Füstös János mérkőzéselemző és Lattenstein Dániel erőnléti edző is az eredményesség legfontosabb összetevőit elemezték, különös tekintettel a szélső és vonaljátékosok egyéni képzésére és az erőnléti munka fontosságára. A rendezvényt záró kerekasztal-beszélgetés során az előadók mellett Zsiga Gyula, a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgatója válaszoltak a kérdésekre. Abban minden résztvevő egyetértett, hogy szükség van ilyen jellegű fórumokra, és a közös célok eléréséhez nélkülözhetetlen a párbeszéd és az információcsere.