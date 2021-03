A klubrekord már nem elég

zombaton 19 órától a szezon eddigi legfontosabb mérkőzése vár az 1. MCM-Diamant Kaposvár Extraligás női röplabdacsapatára. A lányok Swietelsky-Békéscsabai RSE ellen lépnek pályára a budapesti Ludovika Arénában, a Magyar Kupa elődöntőjében.

Ezt ne hagyja ki! Íme a baloldal kettős beszédének legkirívóbb példái

– Már a négy közé kerüléssel is klubrekordot állítottunk fel, de ezzel még nem laktunk jól, és szeretnénk tovább javítani az eredményen – fogalmazott Szasa Nedeljkovics, az 1. MCM-Diamant Kaposvári NRC vezetőedzője. – Nagy kihívás ez a számunkra, de nagyon motiváltak vagyunk, és ha elhisszük, hogy sikerülhet a döntőbe kerülés, akkor ezt meg is tudjuk valósítani. Mindegyik együttes számára nagy lehetőség ez, és a csabaiak ellen igazi ki-ki összecsapásra, egy hosszú csatára számítok. Azt ígérhetem, hogy taktikailag és mentálisan is alaposan fel fogunk készülni ellenfelünkből.

A csapat szombaton délben már a helyszínen edz, az esti mérkőzést élőben közvetíti sz M4Sport+ televíziós csatorna. A másik ágon – szombaton délután négytől – a FATUM Nyíregyháza és az UTE csap össze egymással. Vasárnap már a helyosztókat rendezik meg, 16 órától a bronzmérkőzést, 19 órától pedig az aranyéremért csapnak össze a győztes felek..

Az elmúlt években elkényeztette híveit Kaposvár női röplabdacsapata. Az 1. MCM-Diamant együttese 2019 tavaszán jutott be az Extraligába, 2019 őszén pedig a nemzetközi porondon is bemutatkozott. 2020 márciusában a lányok négypontos előnnyel álltak a tabella élén, amikor a járvány miatt idő előtt véget ért a bajnokság. És még nem volt vége a nagy sorozatnak: 2020 őszén, első magyar csapatként sikerült bejutni a legjobb négy közé a Challenge-kupában, 2021 februárjában pedig a társaság története során először bejutott a legjobb négy közé a Magyar Kupában.

Bármi is legyen tehát az eredmény, mindenképpen történelmi hétvége előtt áll a somogyi együttes. A csapat nehéz sorozatot zárt le vasárnap, miután lejátszotta a Challenge-kupa két elődöntőjét a román Alba Blaj ellen, illetve három győzelmet aratva bejutott a legjobb négy közé a magyar bajnokságban. Mondhatjuk tehát, hogy játékban és lendületben vannak Kliszuráék, és a remények szerint a hétvégén is bizonyítják jó formájukat. A rutinos játékosok mellett a fiatalok is nagyon készülnek, hiszen egy ilyen kétnapos rendezvénynek más az atmoszférája, mint egy „átlagos” mérkőzésnek. A Diamant-lányok szeretnék éremmel a nyakukban zárni a hétvégét.

A szezon előtt azt a minimális célt tűzte ki az egyesület vezetése és szakmai stábja, hogy itthon mind a két kiírásban be kell jutnia az együttesnek a legjobb négy csapat közé. Ezt már teljesített, de ahogy a szabadkai mester, Szasa Nedeljkovics fentebb is nyilatkozta, evés közben jön meg az étvágy. Ráadásul a nemzetközi kupa elődöntőjének Kaposvár Arénában rendezett visszavágóján kiváló teljesítményt nyújtottak Király-Tálas Zsuzsannáék, főleg az első és a harmadik szettben. Ha azzal az elszántsággal küzdenek a békéscsabaiak ellen, akkor ott lehetnek a vasárnapi döntőben. De nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy már így is messze túlteljesítették a somogyi lányok az elvárásokat. S az is megsüvegelendő, hogy a Challenge-kupában is esélyük volt a fináléba kerülésre, ami csak további hab a tortán.