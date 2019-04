A Lázadók nyerték a húsvéti tojásfocit

Amerikai foci Húsvéti tojás helyett tojásfoci Kaposváron.

A Hornets ugyanis húsvétvasárnap látta vendégül a Rebels Oldboys csapatát a Kaposvári Városi Sportcsarnok mögötti füves pályán. A TD Store divízió II. osztályban érdekelt Darazsak nagy meglepetésre készültek, a bajnoki címre törő Lázadók ellen, de végül, ha nem is sokkal, elmaradt a bravúr.

A Hornets játékosai így is sok örömet szereztek a szurkolóinak, de nem csak nekik, hanem Csabi-Tóth Botondnak is. A nagyatádi fiú, aki évek óta Duchenne-féle izomdisztrófiában szenvedett végezte el a kezdődobást, s egy mezzel is megajándékozták őt az amerikai focisták. A gyermekkori izomelhalás egyelőre gyógyíthatatlan betegségnek bizonyul, ezért a család minél több élménnyel szeretné megajándékozni Botondot. Ennek okán hozták létre az Adj te is egy boldog percet Botinak nevű Facebook oldalt, ahol nem anyagi felajánlásokat, hanem boldog perceket jelentő élményeket várnak.

A kaposváriak végig pariban voltak a fővárosiakkal, akik a második negyed utolsó percében szerezték meg első touchdownjukat, majd az extrapont kísérletüket is sikerre vitték. A szünetben Gálos Bálint, a Hornets vezetőedzője rendezte a sorokat, s egy izgalmas végjáték következett. Az utolsó negyedben a hazaiak mindent elkövettek a siker érdekében, de egypontos vendég vezetésnél, Baranyai Péter második touchdownja után nem sikerült a kétpontos kísérletük, így a fővárosi Lázadók örülhettek a lefújáskor.

– Saját magunkat vertük meg – bosszankodott a mérkőzés után Lugosvölgyi György, a Kaposvári Hornets elnöke. – Mindent megtettünk a győzelemért, de vége előtt ötven másodperccel az ellenfél elfogott egy passzt, így nem tudtunk nyerni. A mérkőzés igen parázs hangulatú volt. Egy trükkös játékot próbáltunk meg véghezvinni, de ezt nem tudta elviselni az ellenfél, s az egyik játékosunk ököllel ütött, ami után egy kisebb szóváltás alakult ki.